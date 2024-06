Abraham y Marta Peñate viven un fuerte enganchón en ‘Supervivientes’: «Por ahí no»

A pesar de mantener una buena relación durante los primeros días de concurso, Abraham García y Marta Peñate han protagonizado uno de los enfrentamientos más toscos de lo que llevamos de ‘Supervivientes All Stars’. En concreto, un comentario de la canaria hizo explotar al joven, quien no dudó en afearle su paso por el concurso acusándola de tener «altos y bajos» de manera reiterada.

Todo ha comenzado cuando, con cierta sorna, Marta Peñate se ha referido a él como «principito». «Eres la reina de la película siempre», le ha afeado él. Un comentario que poco o nada le ha gustado a la canaria: «No se te puede decir nada o qué, si te lo estoy diciendo en plan bien». Esta intervención ha motivado el estallido de Abraham García, quien no ha dudado en advertir a la joven por su comportamiento: «Tú siempre puedes poner la puntilllita y los demás decimos algo y no podemos».

Lejos de quedarse callado, Abraham García ha proseguido: «Ya me estoy cansando de tus altibajos… ¡ya está bien! Ya me estoy cansando. Si quieres guerra, tienes guerra todo el día… Todo el día con tus altibajos, que hay que tener un cuidado contigo también. No me enfado con nadie y tú con todo el mundo así que déjame tranquilo». Un conflicto que, lejos de solucionarse, ha ido a más. «No me alces la voz, no me grites, no me ofendas», le ha advertido ella.

Poco después y en directo, Marta Peñate no ha tenido reparo en volver a ahondar en el conflicto. «Me agota tener que estar siempre con cuidado porque a ella parece ser que cualquier cosa le molesta», ha comenzado diciendo. «Con dos cojones te ha soltado este speach que no se lo cree ni él. Soy una persona que obviamente tengo altibajos… pero también cuando veo que mis compañeros están pasando un mal momento soy la primera que intenta animarlos», se ha defendido Marta Peñate, quien le ha afeado las formas y ha marcado las formas empleadas por ella y por él. Así pues, Marta Peñate ha acusado a su compañero: «Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar vídeo».

Abraham García consigue sacar de sus casillas a Marta Peñate: «Por ahí no»

«Cuando gané ‘Supervivientes’ lo gané por la educación, la buena persona que soy y lo competitivo que soy. Para que entendáis como s esta señorita es una persona que te dice no ahogas esto, pero que lo hace todos los días a todas horas. En cuanto ve una cámara se vuelve loca», le ha contestado él haciendo gala de la doble cara de Marta Peñate. Precisamente al escucharle, Marta ha explotado diciendo: «Por ahí no y ahora voy a decir una cosa. Eres el tío más falso que no haces nada y lo único que haces son las pruebas de líder y ganar las pruebas de líder. y protagonismo a mi costa».

En la misma línea, Marta Peñate ha querido pedir el apoyo de sus compañeros y al no encontrar argumentos que respalden su postura, Abraham García ha asegurado: «La tienen miedo. Como no les gusta discutir a ninguno, ges al final, nadie quiere entrar. Que da igual, que yo no quiero protagonismo, que el protagonismo es para ti». «Desde el principio me tiene enfilado y no hace más que enviarme pullitas», ha confirmado Abraham García. Ante ello, Marta Peñate ha zanjado su relación con Abraham asegurando: «Tú y yo no somos compatibles. Eres un falso».