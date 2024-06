‘Tu cara me suena 11’ corona a la potencial ganadora de la edición en su gala 9

‘Tu cara me suena 11’ perfila cada vez más a sus claros finalistas de esta edición, y lo sucedido en esta novena gala es prueba de ello. Ya pasado el ecuador de la edición, Julia Medina y Raoul Vázquez siguen afianzándose como las apuestas seguras para ganar esta entrega del concurso, mientras que Raquel Sánchez Silva o Conchita también avanzan lentamente en su sombra para rascar un puesto detrás de las grandes estrellas.

En el limbo se encuentran David Bustamante o Supremme De Luxe, que cada semana viven una montaña rusa sin tener un puesto fijo en las puntuaciones del ranking como otros de sus compañeros. Un ejemplo de ello es Valeria Ros o Miguel Lago, que se encuentran muy cómodos custodiando el fondo. Pero este viernes, el humorista sorprendió nadando hacia la superficie, en términos de puntuaciones, con su imitación de Bustamante.

Raoul Vázquez pone a vibrar ‘Tu cara me suena 11’ como Måneskin

Raoul Vázquez tenía una gran responsabilidad abriendo la novena gala de ‘Tu cara me suena 11’, pues, dado su historial en el concurso, iba a situar el nivel de la noche demasiado alto desde el principio. Y así fue. El triunfito dio el pistoletazo de salida en la piel de Måneskin, y nada más poner un pie en el escenario, quedó claro que iba a ser uno de los grandes números de este viernes.

Enfundado en cuero y encaje, el catalán hizo uso de todas sus armas para poner a vibrar al público con su versión más rockera. Si bien es cierto que, semana tras semana brilla casi sin esfuerzo en todas sus interpretaciones, se nota cuando Raoul está más que cómodo en su reto, y no cabe duda de que disfrutó a lo grande de sumergirse en el grupo de rock italiano. Una vez terminó su rendición de ‘I wanna be your slave’, no esperó para sincerarse con el jurado.

«He estado rompiéndome la voz toda la semana», explicó el catalán, que brilló una entrega más por su esmerada técnica vocal, y el jurado lo supo apreciar como de costumbre. «¿Tú eres consciente de lo bien que lo haces Raoul? A parte de divertirte, porque se ve que te lo pasas bien», advirtió Chenoa al concursante de ‘Tu cara me suena 11’. Y si Raoul se alza cada vez más como el potencial ganador del concurso, otras dejan muy claro que verán la gala final desde fuera, como es el caso de Valeria Ros.

Valeria Ros y Eva Soriano, el oasis de risas y comedia en una gala de alto nivel

Tras un par de galas que resultaron un espejismo en la trayectoria de la humorista en el concurso, Ros recuperó este viernes por todo lo alto su trono indiscutible de comediante de la edición. Su arma secreta de esta semana fue nada más y nada menos que Eva Soriano, que acudió corriendo a su llamada para ponerse en la piel de Cher y Charo. Después de discutir sobre quién se parecía más a quién, la concursante y su acompañante subieron por el clonador para protagonizar una producción de ‘West Side Story’ propia de cualquier verbena de pueblo.

Por muchos flecos, colorido y bailarines exuberantes que ‘Tu cara me suena 11’ puso por delante, nada pudo distraer al público del espectáculo en forma de parodia que el dúo formó en su paso por el escenario. Siendo justos, nada podía preparar a las dos humoristas para tener que defender en directo un número de la talla de ‘América’ sin poder apoyarse en su principal fuerte: la comedia. «Este número nos ha dado vida. He visto empaste de voces, energía… y voy a intentar poneros muy buena nota», aseguró Chenoa tras un sinfín de carcajadas por parte de sus compañeros.

Supremme De Luxe se queda a medio gas intentando los graves de Quevedo

Pero la colaboradora de ‘Zapeando’ no fue la única en enfrentarse a retos fuera de sus posibilidades en esta última gala. Supremme De Luxe volvió a aparcar las plataformas y los brillos para intentar lucirse en un registro más sencillo, como el que le dio la victoria con Despistaos. Sin embargo, los graves de Quevedo fueron un obstáculo más grande de lo que la drag queen había podido imaginar durante los ensayos.

«Yo estudié literatura y controlo más al otro… con todos mis respetos a este hombre», confesó el concursante de ‘Tu cara me suena 11’ antes de subirse al escenario. Y es que, sin ser el canario un reto titánico para cualquier cantante medio, Supremme no consiguió llegar al peculiar sonido de ‘Columbia’, algo que le sorprendió. «Enfoco yo de otra manera el reggaeton después de esta actuación, le veo mucho más mérito», confesó el concursante.

Sin embargo, el jurado no dudó en diluir la baja puntuación que le iban a otorgar más tarde entre bromas benevolentes. «Par mí la mayor pega es que se entendía casi todo lo que decías, cosa que no me pasa con Quevedo», señaló Santiago Segura entre risas del público. Pero quién de verdad sorprendió dándole la vuelta al destino que había marcado el pulsador fue David Bustamante, que no dudó en usar todo su arsenal para evitar quedar en una caricatura de Marifé de Triana.

David Bustamante sorprende como ‘Marifé de la Barquera’

Pese a que, nada más salir al escenario el cantante se plantó en su puesto como la viva imagen de una folclórica culturista, Bustamante desplegó toda su fuerza vocal para dejar al jurado de ‘Tu cara me suena 11’ boquiabierto. Agitando su mantón, los flecos y pasándoselo en grande encima del tablao flamenco, el concursante brilló como «Marifé de la Barquera», apodo que él mismo se puso antes de empezar el impresionante número.

Algo descolocados por el resultado de lo que prometía ser la gran parodia de la noche junto a Valeria Ros, el presentador fue el primero en pronunciarse tras la atronadora ronda de aplausos. «¡Historia de ‘Tu cara me suena’!», exclamó Manel Fuentes antes de que Lolita le diese la enhorabuena al antiguo triunfito. «Hay que tenerlos muy bien puestos para hacer de Marifé de Triana, y tú los tienes. Eres un privilegiado», sentenció la cantante.

Raquel Sánchez Silva, más urbana que nunca como Young Miko

«Ha sido una demostración de lo que es venir a pasárselo bien a ‘Tu cara me suena’, es que así sí», añadió Chenoa muy impresionada. Y justo después de la gran sorpresa de la noche, Raquel Sánchez Silva llegó dispuesta a intentar sacar una vez más su lado más urbano. Teniendo en cuenta su historial como ‘Jenny from the block’, era de esperar que el lado más de barrio de la presentadora se le volviese a resistir un viernes más, pero no fue así.

Nada más comenzó a interpretar ‘Wiggy’, con claras referencias al ‘Aserejé’ incluidas durante todo el número, no quedó ni rastro de la presentadora en el plató de Antena 3. Completamente irreconocible, la concursante pudo brillar por su actitud, su coreografía, su milimetrada interpretación con la que sorprende semana tras semana, pero se quedó muy atrás a nivel vocal. Aunque el bajón en calidad de este viernes pareció no afectar a su más que decente puesto en el ranking.

«Yo creo que hoy has coronado Raquel. Tenías todo el flow, parece fácil pero no lo es… vas entonando, vas buscando sitios para respirar. Creo que has estado muy bien», aseguró Chenoa felicitando a la comunicadora. Y de una presentadora que cada vez destaca más, pasaron a otro presentador cuyo paso por el concurso está siendo toda una montaña rusa. Más que de un mal personaje o una desacertada interpretación, Juanra Bonet fue víctima este viernes del nivel estratosférico de sus compañeros, que poco a poco lo va barriendo.

Juanra Bonet no está a la altura como Cliff Richard

Con las pilas recargadas tras su brillante rendición de la semana pasada, el catalán salió a escena dispuesto a llevarse al jurado en el bolsillo como Cliff Richard en la pegadiza ‘Congratulations’. Sin embargo, ni su dedicada interpretación vocal, que destacó en comparación con la de otras semanas, ni su inconfundible carisma lograron ponerlo al nivel de las otras grandes actuaciones de la noche. A grandes rasgos, la recreación del Festival de Eurovisión de 1968, no caló especialmente entre las sillas del jurado.

«Yo creo que Juanra puede ganar, pero digo que no será con esta actuación», sentenció Santiago Segura, haciendo alusión a la insistente petición de Llàcer de reconocer el potencial del presentador. Pero para potencial, el de Conchita y su acompañante de la noche, que llegó pasado el ecuador de la gala para ponérselo aún más difícil al jurado. Para afrontar el reto de imitar a Romina y Albano, la cantante tiró de agenda y se presentó en el plató de ‘Tu cara me suena 11’ nada más y nada menos que con Sergio Dalma.

Conchita protagoniza uno de los grandes números de la noche junto a Sergio Dalma

Después de un número en el que Conchita recordó al jurado todas esas victorias que debería haberse llevado en esta edición antes de su merecido primer puesto de la semana anterior, el jurado se dirigió a ella más que embelesado. Pero más allá de detenerse en detalles sobre el brillante trabajo de la concursante y la admiración de toda la mesa al italiano, Santiago Segura aprovechó para lanzar una pulla a Valeria Ros.

«Valeria, toma nota. Cuando en el pulsador te salga ‘tráete a un amigo’, esto es un amigo, y no…», insinuó señalando a Eva Soriano, que entre risas se defendió una vez más por alusiones. Y como plato final de esta novena gala, llego el tramo más esperado y más divertido de la noche. El último pulsador metió en un buen aprieto a dos de los concursantes, que debían ponerse esta semana en la piel de algunos de sus compañeros. El primero en salir fue Miguel Lago, que debía convertirse en su versión más esmerada de David Bustamante.

Miguel Lago tiene que convertirse en David Bustamante para escalar puestos en el ranking

Y aunque el tertuliano tiene acostumbrados a los fieles seguidores del concurso a excéntricas parodias, fruto de su mejor esfuerzo, aprovechó su homenaje a su gran amigo para dar un golpe en la mesa. Pese a que, a grandes rasgos, por su ajustado traje y el relleno para simular músculos que le rodeaba el cuerpo, la actuación de Lago parecía una escena sacada de ‘Homo Zapping’, el jurado encontró una gracia especial en el número del humorista.

«Es muy complicado imitar a David Bustamante. Tiene una de las voces más potentes de nuestro país, y tú tienes una voz potente pero a ratos un poco descontrolada. Ahora, la intensidad, actitud, energía… todos los gestos estaban ahí», sentenció Chenoa, que al igual que el resto de sus compañeros sorprendería al final de la noche elevando a Lago por primera vez a las altitudes del ranking. Entonces, llegó el turno del que fue sin duda, el gran número de la novena gala de ‘Tu cara me suena 11’.

Julia Medina recibió también la dura tarea de hacer justicia a uno de sus compañeros, en este caso de Conchita, quién la estuvo formando durante toda la semana. Y puede que la ganadora de la semana pasada le pasase su estela de suerte, o simplemente que la triunfita sigue viento en popa en su misión de competir con Raoul Vázquez por el trofeo final, pero se ganó al jurado. De repente, el escenario se fundió en negro y solo podían verse la concursante y un bailarín, pegados espalda a espalda.

Julia Medina se hace con su tercera victoria en ‘Tu cara me suena 11’ por su imitación de Conchita

Una interpretación de lo más sencilla, intimista y delicada de ‘Por las veces’ emocionó lo suficiente a todo el público y el jurado para brindar la tercera victoria de la edición la antigua concursante de ‘Operación Triunfo’. «Si ha sido bonito ver a Julia, más bonito era verte a ti mirando a Julia», señaló Manel Navarro dirigiéndose a Conchita, que observó la actuación muy emocionada desde la mesa del jurado.

«Ha sido maravilloso, era emocionante, absolutamente increíble. Me he puesto los casos porque respirabas igual. Como imitador te digo que es un orgullo ver una imitación tan bien hecha», aseguró Carlos Latre entre aplausos minutos antes de otorgar los puntos. «Ha sido muy bonito. Si esto es un concurso de cantar e imitar, creo que vas a salir a hombros esta noche», sentenció Santiago Segura. Y en el momento de aceptar el premio, Julia Medina cedió su donación de la noche a Valeria Ros, para darle una oportunidad de destinar dinero a la organización por la que concursa.

Votos del jurado:

Julia Medina: 48 (12)

Raoul Vázquez: 43 (11)

Conchita: 41 (10)

Raquel Sánchez Silva: 34 (9)

Miguel Lago: 30 (8)

David Bustamante: 28 (7)

Supremme de Luxe: 24 (6)

Juanra Bonet: 20 (5)

Valeria Ros: 20 (4)

Votos del público:

Julia Medina: 12

Raoul Vázquez: 11

Conchita: 10

Miguel Lago: 9

David Bustamante: 8

Raquel Sánchez Silva: 7

Juanra Bonet: 6

Supremme de Luxe: 5

Valeria Ros: 4

Clasificación general: