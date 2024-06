‘Supervivientes’ expulsa por segunda vez a Kiko Jiménez y su reacción al enterarse es impactante

La nueva entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ ha sido una gala de infarto debido a la expulsión de Kiko Jiménez tras casi 90 días de supervivencia. Cabe recordar que dicha expulsión se tenía que haber llevado a cabo durante la última gala comandada por Jorge Javier. La fallida expulsión aireó las críticas contra el programa y la organización ha atajado el problema al comunicar la expulsión del joven durante la entrega dominical del espacio.

Precisamente durante la emisión del debate, Sandra Barneda ha contactado con los dos supervivientes cuyo concurso pendía de un hilo. Cabe recordar que era la última oportunidad tanto para Blanca Manchón como para Kiko Jiménez. Los concursantes han sido los dos últimos expulsados del programa y han luchado por una plaza en el reality a escasas semanas de la final.

En un momento determinado, Blanca Manchón y Kiko Jiménez han podido conocer el estado de las votaciones que llevaban cerradas desde el pasado jueves. «Quien se queda ha conseguido un 54% del apoyo y un 46% quien resultaría ser expulsado o expulsada», ha comunicado la moderadora del debate.

La última expulsión definitiva de ‘Supervivientes 2024’

Poco después, Sandra Barneda ha conectado con los concursantes para ofrecerles de una vez la decisión final de la audiencia. Durante la expulsión, tanto Kiko como Blanca han estado acompañados de Aurah Ruiz y Marieta, que no han dudado en posicionarse. «No voy a alargarlo más. Como sabéis la votación se cerró el jueves pasado. Desde el jueves pasado no se han movido los porcentajes, se han quedado tal cual, y os voy a transmitir ahora mismo cuál es la decisión del público», ha comenzado diciendo la presentadora.

Acto seguido, Sandra Barneda ha pronunciado: «El público de ‘Supervivientes’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que el salvado o la salvada sea Blanca». Unas palabras que otorgaban el beneplácito de la audiencia a Blanca Manchón y que dejaban fuera de juego por la mínima a Kiko Jiménez. Nada más conocer la noticia, el concursante expulsado se ha mostrado abatido por quedarse a las puertas.

Las emotivas palabras de Sandra Barneda

Una vez Kiko Jiménez se ha quedado solo en la playa, Sandra Barneda le ha dedicado unas emotivas palabras. «No te tienes que sentir para nada mal. No me gustaría que salieras de esta aventura por segunda vez con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y no quejándote para nada. Eso no es nada fácil. Dando todo en las pruebas, entreteniendo al público. ¿Qué más quieres? Gracias de verdad», le ha hecho llegar la presentadora.

Antes de que el hasta ahora concursante se pronunciase, Sandra Barneda ha continuado con su alegato de aliento: «Me estoy emocionando contigo porque sé lo que quieres este concurso, lo que te gusta. Y no pasa nada, ‘Supervivientes’ es un formato enorme que solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros. De verdad Kiko, no te vayas mal. Te vas a encontrar con tu gente, nos vamos a ver aquí y te voy a dar un gran abrazo cuando nos veamos. A veces uno se equivoca en cosas, en otras aciertas y esto es un concurso. Lo único que puedo decir es que estáis entreteniendo al público y ha sido un acierto que Poseidón te diese otra oportunidad».

Kiko Jiménez, abatido

Por su parte, Kiko Jiménez ha compartido su gran pesar por poner fin a ‘Supervivientes’ y se ha mostrado visiblemente abatido, sollozando como nunca e impactando a la audiencia: «Me da pena. Llevas razón en lo que dices y he sentido lo que dices de que he aprovechado la oportunidad, pero no puedo evitar que me dé pena y pensar que no voy a volver a ver nunca más este sitio al que odias, pero también le coges cariño. Hemos vivido muchas cosas. Es muy duro, pero cuando es tan duro es cuando te das cuenta realmente de lo bonito que es y de los sentimientos que puedes sentir aquí. Es increíble, es precioso y he vivido cosas maravillosas».