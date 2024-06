‘Supervivientes’ consuma la mayor injusticia de la edición por quién ha sido el expulsado

La final de ‘Supervivientes 2024′ está cada vez más cerca. Precisamente por ello, el reality ha llevado a cabo una gala inédita durante la emisión del debate dominical en el que se ha producido la última e inesperada expulsión: la de Miri Pérez Cabrero. Cabe destacar que se trata del periodo de votación más corto hasta la fecha puesto que el televoto lleva abierto desde el pasado jueves.

En concreto, Jorge Javier Vázquez llevó a cabo unas veloces nominaciones en La Palapa. Desde allí, los concursantes pudieron repartir el punto del que disponían. Tras los pertinentes argumentos, Miri Pérez y Rubén Torres salieron a decisión de sus compañeros. De forma excepcional, el reality designó dos líderes y, por ende, dos concursantes fueron nominados de forma directa: Marieta y Arkano.

Desde entonces, el televoto ha permanecido abierto en Mitele donde los usuarios han podido votar de forma gratuita y así lo han hecho puesto que los porcentajes están más que divididos. Tal y como ha indicado Sandra Barneda, los dos concursantes más apoyados se han hecho con un 31%. Más descolgado se ha mostrado el que reunía un 28%. Sin embargo, el expulsado o expulsada de la noche apenas reunía un 10% de los votos.

Así ha sido la dura expulsión de ‘Supervivientes 2024’

Tras poner fin al televoto, Sandra Barneda ha conectado con los concursantes a los que les ha indicado que de forma extraordinaria se viviría una expulsión definitiva en domingo. Con los nominados reunidos en Palapa, la moderadora del debate ha comunicado en primer lugar la salvación de Marieta y Rubén Torres.

Tras ello y con la expulsión convertida en un duelo, Sandra Barneda ha procedido con la determinante expulsión. Antes, se ha podido conocer el estado del televoto: 65% frente al 35% de los votos. Poco después, la presentadora ha pronunciado las siguientes palabras: «El público de ‘Supervivientes’ con sus votos a través de la app de Mitele ha decidido que se salve de la expulsión Arkano». Una decisión que supone la expulsión definitiva de Miri Pérez Cabrero.

La audiencia ha decidido que la nueva expulsada es MIRI ❌❌❌



¿Qué te parece? Comenta con el hashtag #ConexiónHonduras14 🏝



🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/IIe6Z6LeEn — Telecinco (@telecincoes) June 9, 2024

«Lloro de amor, de verdad. Yo quiero desear a mis compañeros toda la suerte del mundo. Sois ganadores, somos. Os quiero un montón. Desde aquí solo veo caras de fuerza, de ánimo, de fortaleza. Tenéis un corazón enorme todos pase lo que pase. Me voy a comer, me voy súper contenta, no lo parece, pero estoy muy emocionada, muy feliz y quiero dar las gracias a todos… Es alucinante y esto es el mejor programa en el que he estado en mi vida así que gracias por dejarme vivir esta oportunidad», ha compartido la recién expulsada entre lágrimas.