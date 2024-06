Por fin está en Netflix y es una de las películas más taquilleras e icónicas de los 80

Si creciste en los años 80, recuerdas multitud de películas que sentaron las bases para gran parte del cine que llegó en la siguiente década. Y uno de los géneros que ayudó a cimentar fue, sin duda, el del thriller erótico. Los años 70 habían marcado la época del Hollywood rebelde y salvaje. Nuevas visiones llegaban a los estudios, con historias más arriesgadas, y dando poder a diferentes autores que estaban comenzado. Los 80 fue la culminación de ese cambio en el paradigma hollywoodiense, y una de las que lideró este género tan denostado como amado, fue ‘Atracción fatal’. Un clásico de la época, que consiguió establecerse como la película más taquillera a nivel internacional en 1987. Más de 300 millones de dólares sobre un presupuesto de solo 15… Increíble. Y ahora, por fin, podemos verla en Netflix.

Dirigida por Adrian Lyne, que venía de dirigir ‘9 semanas y 1/2’ y ‘Flashdance’, contaba como protagonistas con Michael Douglas y Glenn Close. El primero empezaba a experimentar más fama gracias a su participación en ‘Tras el corazón verde’. Mientras que Glenn Close era una actriz respetada, habiendo sido nominada tres años seguidos al Oscar como Mejor Actriz Secundaria. Pese a que se rumoreó que la cinta la dirigiría Brian de Palma, finalmente el proyecto recayó en manos de un Lyne al que le acusaban de ser mal director, y solo centrarse en la forma pero no en el fondo.

Michael Douglas, que estaba rodando a la vez ‘Wall Street’ (papel por el que ganó su único Oscar como actor), se embarcó en el proyecto de inmediato, aunque sonó el nombre de Christopher Reeve, el primer Superman, para protagonizarlo. En el papel de Alex Forrest hubo más complicaciones. Prácticamente medio Hollywood hizo el casting de la película, y Adrian Lyne quería a Isabelle Adjani. Glenn Close no tenía el tipo de belleza o de físico que triunfaba en Hollywood, pero su manager insistió en que le hicieran la prueba… y lo bordó. “Antes del casting, estaba muy nerviosa. Hasta tomé un poco de Valium. Llegué y vi que estaba Michael Douglas. No sabía qué hacer con mi pelo. Me lo desaté y lo dejé salvaje». Así nació su icónico peinado que reinó a finales de los 80.

¿De qué va ‘Atracción fatal’?

Dan Gallagher lleva una vida perfecta: tiene una esposa maravillosa, una hija encantadora y un buen trabajo. En una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que lo seduce. Pero para Dan se trata únicamente de una aventura ocasional. Alex, en cambio, cuando él le anuncia el fin de la relación reacciona con una violencia inaudita. No acepta ser rechazada y sus sentimientos se convierten en una obsesión enfermiza y peligrosa…

Es verdad que la película no ha envejecido del todo bien en el algunos aspectos. Ya en su momento, varios grupos feministas la criticaron abiertamente. ‘Atracción fatal’ representaba a la mujer soltera como un peligro para la familia, demonizando a una mujer trabajadora y madura, dejándola como una psicótica sin autocontrol. Además, se coloca al personaje de Michael Douglas como víctima en todo momento, sin reparar en que quizá usa a Alex Forrest como algo para desfogar sexualmente, sin tener en cuenta sus sentimientos.

De todos modos, Glenn Close, al aceptar el papel de Alex Forrest en ‘Atracción fatal’, se reunió con varios psiquiatras para poder entender a su personaje por completo. Desde que se estrenara la película, ha abogado mucho por la importancia de salud mental, tanto dando charlas en seminarios como iniciando la iniciativa BringChange2Mind para prevenir problemas de salud mental.

‘Atracción fatal’ no solo fue un éxito absoluto en taquilla, sino que además consiguió seis nominaciones a los premios Oscar, aunque no ganó ninguna estatuilla. De hecho, fue derrotada en cinco de las categorías por ‘El último emperador’, de Bernardo Bertolucci. Y, en la categoría de Mejor Actriz, el premio se lo llevó a casa Cher por ‘Hechizo de luna’.

Michael Douglas y Glenn Close, en ‘Atracción Fatal’.

Pese a sus defectos, es una película que se ha convertido de culto con el paso del tiempo. Y ha dejado grandes escenas para la posteridad, además de una moda que asumió el género del slasher más adelante: el susto final del villano. Aunque, inicialmente, el desenlace de la película iba a ser muy diferente, con Alex Forrest consiguiendo engañar a Dan Gallagher (el personaje de Michael Douglas), haciendo creer a todos que la ha asesinado, llevándole a prisión.

Aunque ya estaba disponible en SkyShowtime (de hecho dicha plataforma estrenó una serie basada en la película, aunque bastante más olvidable) y Movistar Plus+, es buena noticia que llegue a Netflix. Una generación nueva puede conocer de primera mano una de las mejores interpretaciones de Glenn Close. Ahora solo falta que decidamos si somos team Alex Forrest o team Dan Gallagher.