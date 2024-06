Pedro García Aguado desgarra ahora con lo vivido en ‘Supervivientes’: «Era una cárcel»

Pedro García Aguado se alzó, por sorpresa para muchos, como ganador de ‘Supervivientes 2024’. El exwaterpolista se llevó a casa el cheque de 200.000 euros. Y, aunque está muy contento con la victoria, ha recordado su paso por Honduras y las durísimas condiciones en las que viven los concursantes. Incluso ha definido su experiencia como «traumática».

Pedro García Aguado ha recordado sus 104 días en los Cayos Cochinos en la Contertulia de ‘Es la mañana de Fin de Semana’, un programa radiofónico en el que ha comentado cómo ha vivido su paso por el concurso. Una dura experiencia que le hizo querer abandonar en varias ocasiones. Pero finalmente no tiró la toalla. Aguantó y ganó. Jamás olvidará el momento en el que Jorge Javier Vázquez dijo su nombre como ganador.

Y, aunque reconoce que acabó cogiéndole «el gustillo», también confiesa que «al principio fue traumática. También gustaba (al público) esa forma de expresarlo. Yo no lo escondía porque decía ‘qué hago aquí con 55 años pasando hambre, con debilidad, con estos jóvenes saltando y cogiendo cocos’. No sabía ni pescar, estaba desubicado pero luego la cosa fue a mejor».

Pedro García Aguado recuerda lo peor y lo mejor de su experiencia

Pedro García Aguado en ‘Supervivientes 2024’.

Entre las peores cosas que recuerda Pedro García Aguado fue cuando acabaron en Playa Condena: «Nos llevaron a una playa que era una cárcel de máxima seguridad. Era una playa de 23 metros de largo y yo pensaba ‘a quien se le ocurren estas maldades’. Tenían que irte cambiando para que te fueras adaptando, para que no te acomodaras. Y yo pensé que no superaba esto», reconoce.

Durante la entrevista radiofónica, el ganador de ‘Supervivientes 2024’ también se ha acordado de sus compañeros, quienes fueron para él un pilar fundamental en su paso por Honduras. Los concursantes con los que mejor convivencia tuvo fueron Aurah Rodríguez, Rubén Torres, Kiko Jiménez, Javier Hungría, Mario y Blanca Manchón, a la que «echaron mil veces y siempre volvía», bromea.

Pedro García Aguado recuerda que las últimas semanas fueron más llevaderas, ya que les llevaron a otra playa mucho mejor, Cayo Paloma, a la que define como «una maravilla». Pese a que ya tenían todos ganar de terminar, estar en esa playa lo considera «un premio». Y es que, según reconoce, el reality tiene lugar «en las peores playas que puedas imaginarte».

Lo peor de esta experiencia, él lo tiene claro, fueron «los brotes que tenía, ese Pedro monstruito que tenía que estar muy acallado y desde la rabia hacía cosas que no me gustaban». Pero no todo fue malo, Pedro también recuerda la parte positiva de su paso por ‘Supervivientes’: «Lo mejor, la capacidad de adaptación. En las situaciones adversas me movía como pez en el agua. No era un rival demasiado fuerte y eso me permitió llegar a la final».