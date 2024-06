Patricia Pardo dilucida el estado real de su relación con Joaquín Prat y niega lo difundido

A menudo, Patricia Pardo y Joaquín Prat tienen algunos piques o encontronazos en ‘Vamos a ver’. Y esos momentos suelen ser noticia. Por eso, este miércoles, la presentadora ha tomado una decisión importante para salvaguardar su relación con su compañero.

Todo ha comenzado cuando el programa ha informado de que una influencer argentina ha denunciado que, al intentar entrar en la catedral de Sevilla, el personal de seguridad se lo ha impedido porque no llevaba la ropa adecuada. La joven quiso acceder con un top que dejaba al descubierto su gran cantidad de tatuajes.

«Es una cuestión de respeto. Si yo voy a visitar una mezquita y soy mujer y me obligan a cubrirme, me tengo que cubrir. Si voy a la catedral de Sevilla y tengo que observar unas normas de decoro, tendré que seguir las normas que me impone el recinto», ha opinado Joaquín Prat.

Por su parte, la psicóloga y colaboradora Rocío Ramos-Paúl ha criticado esa drástica medida: «Yo prefiero que las niñas más jovencitas se introduzcan en el mundo de la cultura y vayan a visitar la catedral de Sevilla aunque sea con top a evitarles la entrada».

«Tiene el Museo del Prado o a la Maestranza… tiene atracciones turísticas en España para aburrirse, pero precisamente a la que quiere entrar así vestida, por una cuestión de respeto, no debe hacerlo», ha sentenciado Alfonso Egea.

Tras escuchar a todos los colaboradores, Joaquín Prat se ha percatado de que Patricia Pardo estaba muy callada en relación a este asunto y le ha instando a participar en el debate: «¿Quieres intervenir tú que eres siempre tan combativa con este tipo de cosas?».

«Pues mira, estaba yo aquí calladita en mi sitio porque ¿sabes qué pasa? Que al final siempre acaba la historia con que discuto contigo. Da igual lo que diga», ha replicado la periodista gallega.

«La gente en casa ya sabe lo que voy a decir, ya sabe lo que pienso, pero como siempre acaban todas mis intervenciones con la bronca de Joaquín Prat y Patricia Pardo y es mentira, pues prefiero estar callada», ha aseverado, negando que haya mala relación entre ellos. «Me tiran de la lengua para que me cabree, pero no me voy a enfadar hoy», ha rematado.