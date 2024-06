Pablo Motos incomoda a Anuel AA con una inapropiada pregunta y le para los pies: «No quiero hablar»

Anuel AA fue la estrella internacional encargada de cerrar la semana de entrevistas en ‘El Hormiguero’ este jueves. El cantante puertorriqueño paró a visitar a Pablo Motos antes de encabezar en Reggaeton Beach Festival, una de sus paradas en España de este verano. Pero la conversación degeneró en una atrevida pregunta sobre sus partes íntimas que no sentó demasiado bien al intérprete.

El exnovio de Karol G arrancó su visita a ‘El Hormiguero’ lanzando un importante mensaje sobre su estancia en prisión. «No es como lo pintan en las películas, tienes que abrirte tu camino ahí. En todos lados el dinero es importante», advirtió el puertorriqueño después de que Motos le pidiese consejo por si alguna vez se veía en el calabozo.

Pablo Motos sorprende con su inapropiada pregunta

«En una prisión la palabra va por encima de todo. En la prisión hay muchas personas que han cometido errores, ellos tienen un plan diferente para cada uno. Otros tenemos que pasar por situaciones como estas para poder reaccionar», continuó explicando el intérprete sobre sus 30 meses en prisión tras ser condenado por posesión de armas. Sin embargo, Pablo Motos daría más tarde un giro inesperado a la entrevista que dejó algo frío al invitado.

Pablo Motos y Anuel AA en ‘El Hormiguero’

Una vez hablaron sobre su música, la cárcel y sus futuros proyectos, el valenciano no pudo reprimir su curiosidad sobre un tema algo fuera de lugar. «Tengo documentación, pero no sé si es cierto, si es falso, dímelo. En una entrevista con Jessica Pereira le contaste que tenías algo de joyería en el pene», insinuó el presentador mientras el cantante intentaba procesar la pregunta.

«Sí, en el bicho. Viste, yo no quiero hablar de estas cosas, viste como me preguntan luego», contestó algo incómodo el invitado de Pablo Motos, pero eso no logró detener al conductor de ‘El Hormiguero’. «Solo tengo una pregunta sobre esto y es que es de interés personal… ¿duele mucho?», preguntó entonces el valenciano. Y el puertorriqueño no dudó en hacer uso de su sentido del humor para seguir contestando.

«Fíjate… en verdad no duele, pero es solo un segundo. Una puñalada en el bicho. Dios nos hace a cada uno diferente, pero hay otros presos a los que le dan esa puñalada y se desmayan y tienes que llevarlos en brazos», contestó el cantante de trap, que no quiso ofrecer más detalles para poder continuar su paso por el programa tratando otros temas menos embarazosos.