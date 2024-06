Le preguntan a Nuria Roca a qué partido político vota y esta es su categórica respuesta

La política tuvo un gran peso un jueves más en la mesa de actualidad celebrada por ‘El Hormiguero’ al final de su emisión. Pablo Motos puso sobre la mesa el debate de si los personajes famosos deberían compartir sus opiniones políticas y Nuria Roca lo tenía más que claro. Tras exigir que es un tema «necesario» del que las personas influyentes deberían hablar más a menudo, una de las hormigas le preguntó por su voto y su respuesta no dejó indiferente a nadie.

Pablo Motos recuperó las últimas declaraciones de Mbappé en una rueda de prensa, donde condenaba el auge de la extrema derecha en Francia. Y Cristina Pardo se mostró muy a favor de que el jugador utilice su voz para compartir sus ideas. «Para mí todo es política y cualquier persona puede opinar libremente sobre cualquier tema, sea actor, futbolista, cantante…», comenzó explicando la periodista.

Nuria Roca: «Muchos personajes públicos no hablan de estos temas»

«Lo que no puede suceder es que cierto porcentaje de la población que no esté de acuerdo vayan a machacarle. Que no le hagan caso y ya está», advirtió la presentadora de ‘Más vale tarde’ antes de que Nuria Roca se pronunciase dando la razón a su compañera. «Estoy de acuerdo con Cristina, porque sucede mucho cuando entrevistas a personajes relevantes», señaló la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

Nuria Roca y Juan del Val en ‘El Hormiguero’

«No quieren titulares que recojan lo que les da la gana. Por eso muchos personajes públicos no hablan de estos temas, pero yo creo que está muy bien y es necesario«, aseguró la mujer de Juan del Val, que pronto quedaría atrapada en una encerrona por parte de una de las hormigas del programa sin previo aviso.

Tras su tajante discurso, Trancas se dirigió a la comunicadora. «Claro que sí, Nuria, porque tú, ¿a qué partido votas?«, preguntó la hormiga mientras Nuria Roca comenzaba a arrepentirse de su arranque de valentía y pensaba muy a fondo en sus palabras de hace unos instantes. «El voto es secreto, cariño«, se limitó a responder la presentadora con una sonrisa.

A continuación, Juan del Val le echaba un capote tras no mojarse finalmente: «Los personajes públicos tienen que decir, no exactamente al partido al que votan, aunque no pasaría nada si lo dicen, lo que piensan sobre las cosas. Es importante posicionarse, y más en cosas que son comprometidas. Estamos demasiado hartos de personajes que no dicen nunca nada porque están cagados, con miedo a las críticas que puedan recibir. La valentía que ha tenido Mbappé hay que premiarla», remató el escritor.