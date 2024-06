Joaquín Prat señala por qué Rubén Torres no va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Joaquín Prat tiene claro que Rubén Torres no va a ganar ‘Supervivientes 2024’ a pesar de ser uno de los mejores concursantes. Un honor que revalidó el domingo cuando se hizo de nuevo con el collar de líder, pasando a ser historia del programa como el superviviente que más pruebas de líder ha ganado de la historia del concurso.

«Torres se ha comido todas las recompensas del programa como dice Aurah, pero es que es el que más pruebas ha ganado», ha reseñado Adriana Dorronsoro tras escuchar a la canaria cómo decía que no compartiría su banquete posterior a la expulsión con Rubén porque les ha ‘quitado’ todas las recompensas. No, chica, las ha ganado.

«Es el concursante que más pruebas de líder ha ganado de toda la historia de ‘Supervivientes'», ha subrayado Joaquín Prat para dar paso a un repaso del concurso del bombero. «Una versión mejorada de Torres que junto a sus récords como líder le llevan a tener muchas papeletas para ser uno de los finalistas de ‘Supervivientes 2024′», ha apuntado la reportera.

«Eso seguro que Torres va a ser uno de los finalistas», ha respondido Prat. Sin embargo, sostiene que no va a ganar y así lo ha comentado: «Ahora, no deja de ser paradójico que habiendo sido el que más collares de líderes ha ganado de toda la historia del concurso, no vaya a ganar y eso parece que lo de ganar ‘Supervivientes’ no va a suceder».

«No depende siempre de las pruebas», ha apostillado Carmen Borrego. «Gorka ha tenido menos conflictos que Torres y también se merece ganar», ha referido Pepe del Real. «Jorge Pérez y Rosa Benito no ganaron casi ninguna prueba y ganaron ‘Supervivientes'», ha rematado Marta López, ejemplificando así que no siempre gana quien más pruebas supera.