Joaquín Prat deja a cuadros después de lo que señala de Olga Moreno y ‘Supervivientes’

Joaquín Prat se ha pronunciado alto y claro sobre el conflicto de Sofía Suescun y Olga Moreno en ‘Supervivientes ‘All Stars’. Ha sido la primera gran bronca de la edición. «A mi me parece que Sofía ha forzado demasiado el conflicto con Olga para saldar cuentas del pasado. Es un ataque demasiado gratuito«, ha opinado el presentador.

«No sé qué apoyo va a tener Olga porque está nominada y además con una contrincante muy fuerte, que es Adara, pero esto aúpa a Olga y estoy convencidísimo. No solo es un ataque gratuito, sino muy rebuscado, utilizando un argumento manido y que no ha funcionado», ha apuntado Antonio Rossi en la misma dirección.

«Yo creo que en cuanto Sofía esté nominada, se va», ha augurado Alejandra Prat, la hermana de Joaquín. «Mira que lo dudo que Sofía se vaya a ir, ya te lo digo», ha rebatido él a pesar de mostrarse crítico con la concursante. En paralelo, Isabel Rábago se ha desmarcado de la corriente imperante en plató y se ha colocado del lado de Suescun. «¿Que Sofía lo ha forzado? Sofía tiene carros y carretas a sus espaldas y ella sabrá y habrá medido las consecuencias. Yo personalmente a Sofía la aplaudo y le habría dicho algo más a Olga», ha sentenciado.

«Pues en plató todo el mundo la estaba abucheando», ha señalado Pepe del Real. «No, no empecemos, a Sofía también le aplauden en la réplica», le ha confrontado la colaboradora, que ha desmontado a Olga Moreno tras decir, además, que ella no está acostumbrada a las cámaras. «¿Que Olga no está acostumbrada a las cámaras? Olga nos interpretó el mayor papel de su vida vendiendo una grandísima mentira, vendiendo la imagen de una familia feliz cuando esa familia estaba más que rota», ha recordado Isabel Rábago con mucho acierto.

«Dice ‘yo no valgo, a mi me intimidan las cámaras para hacer determinados papeles’, pero lo hiciste porque ganaste. Seamos objetivos», ha añadido. «Lo que interpreto que estás diciendo es que Olga Moreno ganó porque le tomó el pelo a la gente«, ha concluido Joaquín Prat. «Yo ya dije por qué ganó Olga el otro día y no quiero volver a meterme en ese jardín», ha espetado ella. En ese momento, el presentador se ha mojado, dejando una frase final que ha dejado a cuadros: «Yo creo que es una de las ganadoras que de manera más merecida se ha llevado el concurso«.

A cuadros porque Olga fue la ganadora más polémica y menos merecedora de ‘Supervivientes’. Por eso, al escucharle, Isabel Rábago se ha revuelto en su asiento y le ha rebatido: «A mi se me ocurren Jorge Pérez, Sofía Suescun y un montón de ‘Supervivientes’, Insisto, nos contó una gran mentira y yo la aplaudo como estrategia».