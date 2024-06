Isa Pantoja sorprende con lo que sentencia ante el embarazo de Anabel: «Me jodería»

Un nuevo miembro llegará en los próximos meses al clan Pantoja. El pasado martes, gracias a una revista, nos enterábamos que Anabel Pantoja estaba embarazada de cuatro meses. Y apenas un día después, su prima, Isa Pantoja, ha intervenido en el programa en el que colabora, ‘Vamos a ver’, para contar cómo se enteró de la noticia.

A través de una conexión por videollamada, la joven ha confesado que «me enteré justo por la comunión de Alberto», a mediados del pasado mes de mayo. «Una vez que sale la exclusiva me llamó y me dijo que estaba muy contenta y recibiendo mensajes de todo el mundo. Yo estoy muy contenta, pero ella lo está más que nadie», explicó la hija de la tonadillera.

Pese a no tener relación ni con su madre ni con su hermano, Kiko Rivera, Isa Pantoja y su prima son uña y carne. Y así lo ha vuelto a poner de manifiesto: «Yo estoy todo el rato diciéndole cosas de mi hijo y ahora lo que le digo es que pase de comentarios negativos y que disfrute de su embarazo».

El ‘dardazo’ de Isa Pantoja a su madre: «Me jodería»

A la pregunta de si este bebé conseguirá unir a la familia, la joven se ha mostrado contundente: «Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así». A raíz de esto, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ no ha negado que le molestaría que su madre esté más pendiente del hijo de Anabel que de sus propios nietos: «Claro que me dolería… Es más, me jodería». Eso sí, tan educada como siempre, Isa Pantoja prefiere no echar más leña al fuego: «Más allá de eso, ojalá sigan teniendo ese contacto».

Poco después de conocer la feliz noticia, ‘Vamos a ver’ también se ponía en contacto con Merchi, madre de Anabel, para felicitarle por el embarazo de su hija. La futura abuela, se ha limitado a decir que «estoy muy contenta, gracias». Todo lo contrario que Omar Sánchez, exmarido de Anabel, con el que Marta López, gran amiga suya, ha podido hablar.

«Acabo de hablar con él y está mal. No voy a decir que sea por esta noticia porque lo de Anabel lo tiene más que superado. Entiendo que le pondrá triste porque a él, en su momento, le dolió que ella dijese públicamente que junto a él no quería ser mamá y fue uno de los momentos más duros de su relación», ha explicado la colaboradora en ‘Vamos a ver’. Y es que, tal y como contó Marta, «Omar acaba de romper con Marina, su última pareja, y está pasándolo mal».