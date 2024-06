Gorka Ibarguren desvela que burló las normas de ‘Supervivientes’ sin que nadie se enterara

Hace ya más de una semana desde que ‘Supervivientes 2024’ proclamó a su ganador. Una vez fuera del concurso, Gorka Ibarguren ha decidido sincerarse con todos sus seguidores y ha confesado que no siempre siguió las férreas pautas dictadas por el reality. De hecho, ha contado que consiguió saltarse las normas sin que el programa se enterase y en qué momento lo hizo.

El vasco se quedó a las puertas de la gran final tras ser derrotado por Rubén Torres en su última nominación. Así, volvió a casa sin cumplir su sueño de convertirse en el ganador de ‘Supervivientes’ tras un concurso ejemplar. Pero el concursante ha revelado en un directo en sus redes sociales que no siempre jugó limpio en Honduras.

Gorka Ibarguren confiesa que se marcó ‘un Nacho Vidal’

Tras confesar sus planes para los próximos meses y en qué piensa enfocar su futuro laboral, Gorka Ibarguren se fue de la lengua. «He hecho cositas que no puedo contar. Travesuras por las noches para llenar la tripa», confesó el antiguo supervivientes. Sin dar muchos más detalles, dejó claro que había incumplido las normas del concurso al conseguir comida por otros medios. Pero sus seguidores querían saber la historia al completo

«Si recordáis a Nacho Vidal, pues no muy diferente. Solo lo sabe Arkano. Ya lo contaré», prometió el vasco, que se encontraba junto al rapero durante su retransmisión. Cabe recordar que el actor porno confesó años después de su paso por el concurso cómo a veces se escapaba a otra isla vecina a conseguir comida en mitad de la noche, burlando a los miembros de la organización. Por lo que Ibarguren podría haber hecho algo parecido.

Sobre su experiencia en Honduras, el vasco no dudó en explicar las diferencias con otros realities en los que ha participado como ‘El Conquistador’. «Es más extremo que ‘Supervivientes’ pero es solo un mes. Es un sprint. La primera semana pasa enseguida porque estás motivado y en nada estás fuerte y ya estás en la final. Se pasa más rápido», confesó Gorka Ibarguren sobre su paso por el programa de supervivencia de la cadena autonómica vasca.

«‘Supervivientes’ es muy largo, psicológicamente es una matada porque en un mes no ves la luz al final del túnel. Llegaba gente nueva y eso se hacía durísimo. A partir del segundo ya estás muy cansado y seguía llegando gente y eso significaba que todavía no terminaba», terminó señalando el antiguo superviviente sobre su aventura en los Cayos Cochinos. «Además es mucho más reality, se discute más y hay más discusiones. Si no eres muy así se hace complicado», insistió Ibarguren.