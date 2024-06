El augurio de Manuel Marlasca sobre lo que va a pasar con la sentencia a Daniel Sancho

Hace casi un año que la vida del actor Rodolfo Sancho y su familia cambió por completo tras salir a la luz el presento asesinado de su hijo, Daniel Sancho, al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Sobre ello se ha pronunciado el periodista de sucesos Manuel Marlasca, quien ha vaticinado la sentencia que le podría caer al joven.

Según Daniel Sancho, la muerte del médico habría sido accidental tras un forcejeo por negarse a mantener relaciones sexuales con él. Sí que reconoce ser el culpable del descuartizamiento del cuerpo, aunque la pena podría ser menor que si fuera culpable de asesinato. Sin embargo, la Fiscalía tailandesa apunta a que el chef asesinó al colombiano de forma premeditada, lo que en el país asiático está castigado con la pena de muerte.

Manuel Marlasca vaticina lo que pasará con Daniel Sancho

Manuel Marlasca, periodista de sucesos y colaborador de ‘TardeAR’, ha concedido una entrevista a ‘Informalia’ en la que se ha atrevido a predecir la condena que recibirá el hijo de Rodolfo Sancho. La sentencia está prevista para el próximo 29 de agosto. «Le condenarán a 15 o 20 años de cárcel, pero en seis meses nadie se preocupará ni se acordará de él», sentencia.

Manuel Marlasca, que acaba de publicar su libro ‘Tú bailas y yo disparo’, lleva el periodismo en la sangre, por culpa de su padre y de su abuelo. Sin embargo, a su especialidad le llevaron «las circunstancias». Actualmente es un periodista muy reputado en la crónica de sucesos. Aunque reconoce sentir «un poco de síndrome del impostor» debido a su incursión en el mundo de la literatura.

Según reconoce él mismo al citado portal, «la crónica de sucesos es una materia que habla de dolor, prisión, muertes y familias despedazadas, y eso hay que tratarlo con tacto. No podemos revictimizar a las víctimas. Y ese plus de responsabilidad lo tenemos los periodistas. Los sucesos son algo que nadie quiere hacer, pero de lo que todos opinan». Y añade: «La fórmula para no caer en el amarillismo es entender que hacemos información y no espectáculo».