Cristina Pedroche, ante las críticas: «Ser una tía de Vallecas sin padrino que dice lo que piensa molesta»

Desde hace más de 10 años, las Campanadas tienen un nombre propio: Cristina Pedroche. La vallecana arrasa cada año en audiencias gracias al show que prepara junto a su equipo para sorprender a la audiencia con su famoso vestido. Este año, y el siguiente, seguirá siendo así, tal y como nos confirma la propia presentadora, con la que pudimos hablar en exclusiva en el quinto aniversario de Atresplayer.

La plataforma de Atresmedia se ha convertido en referencia dentro de la industria audiovisual, por su gran catálogo de series y su apuesta por la diversidad con formatos como ‘Drag Race España’. Aprovechando este aniversario, le preguntamos en qué serie de Atresplayer le gustaría pasar un día. Además, hemos querido saber cómo recuerda sus inicios en la televisión y por qué cree que suscita tantas críticas desde siempre.

Cristina Pedroche, llega el verano y es una época en la que ven muchísimas series. No sé si es tu caso, pero ¿en qué serie te gustaría poder meterte y vivir un día?

CRISTINA – En muchas. Yo soy muy de ‘UPA Next’. Porque yo era muy de ‘Un paso adelante’ en general. Ahora que se estuvo grabando ‘UPA Next’ al lado de Globomedia y ‘Zapeando’, yo iba todo el rato por ahí bailando, a ver si alguien me hacía un casting, pero no me lo hicieron.

¿La has visto hasta el final?

CRISTINA – No. Yo voy poco a poco. Muy poco a poco.

Te gustaría ser una alumna…

CRISTINA – Yo ya sería profesora (risas)

Pues dejamos abierta la puerta. ¿En la vida real te animarías a participar en programas como ‘Baila como puedas’ o ‘Bailando con las estrellas’?

CRISITNA – No, porque una cosa es un día en una serie que sabes que el plano te lo van a hacer bien y lo vas a repetir bien, las veces que haga falta, y otra cosa es un directo y un programa así… No, no, eso me parece… Yo ahora no tengo tiempo. Yo que soy una loca de ensayar y que esté todo perfecto, no.

¿Tu serie favorita la tienes clara?

CRISTINA – ‘Jane de Virgin’ y ‘This Is Us’. Son mis dos series.

¿Cómo recuerdas tus inicios en la tele?

CRISTINA – Pues mal. Lo recuerdo vergonzoso. Intento no verlo, porque era muy pequeña. Prácticamente no sabía ni hablar, ni comunicarme, ni nada. Hacía lo que podía. Había demasiados ojos puestos en mí, porque yo era la sustituta de Pilar en ‘Sé lo que hicisteis…’ y yo no fui creciendo poco a poco. Yo era la sustituta de Pilar, entonces todo el mundo me miraba y yo sin saber hacer nada.

¿Por qué crees que siempre ha habido críticas hacia ti?

CRISTINA – Pues yo creo que es por mi forma de ser. También pienso que ser una tía de Vallecas que dice lo que piensa todo el rato, que no siempre es políticamente correcta, que no tengo padrino ni madrina, que nadie me ha metido en ningún sitio, que ha sido por mi valía y porque sí, pues yo creo que eso molesta un poco.

Siendo del Rayo Vallecano, ¿pica lo del Real Madrid un poco?

CRISTINA – No, yo me alegro de todos los triunfos de la gente, porque en el Rayo no celebramos mucho. Entonces, pues el Madrid gana la Champions, pues yo celebro la Champions. Ya está, Mbappé, pues Mbappé, pues genial.

Una buena noticia que se confirmó hace poquito, sigues con Atresmedia. ¿Qué proyectos nos puedes avanzar? ¿En qué estás ahora?

CRISTINA – Sigo en ‘Zapeando’ a fuego y campanadas siempre. Porque claro, es que estamos en junio y yo ya estoy pensándolo. Ya voy tarde.

¿Tú ya has pensado alguna idea para este año?

CRISITNA – No, el de este año yo lo pensé el año pasado. Yo ahora estoy pensando en las cosas del año que viene.

O sea que tenemos a Cristina Pedroche hasta las campanadas de 2026.

CRISTINA – Por lo menos dos años más. Ojalá darlas toda mi vida, sería lo más.

¿Algún proyecto que te gustaría dar el salto a presentar o a actuar? Te hemos visto que en ‘La que se avecina’…

CRISTINA – En ‘Águila Roja’, en ‘Aída’, en muchas series… En principio, yo empecé en el mundo de la tele como actriz. Lo que pasa es que, bueno, circunstancias y que hice un casting para ‘Sé lo que hicisteis…’, me cogieron en uno, otro, otro, y otro, fui uniendo programas y aquí estamos.

¿Alguna serie? Así que te molaría meterte hoy en día de actriz.

CRISTINA – Mira, en la serie nueva de Belén Rueda e Hiba Abouk, la de ‘Eva & Nicole’. Y aparte, compartir pantalla con Belén Rueda, Dios mío, eso sería un sueño. La he visto por aquí y yo, «Ay, la quiero saludar», en plan friki fan.

Cristina, muchísimas gracias y larga vida a las Campanadas.

CRISTINA – A todo el mundo. Larga vida a Atresplayer. Gracias.