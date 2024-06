Cristina Pardo corta a Iñaki López tras su encontronazo: «No estamos hablando de Ayuso»

Este martes 4 de junio se ha conocido que el juez ha decidido citar a Begoña Gómez a declarar en el juicio tras ser imputada el próximo 5 de julio. Y tras ello, Pedro Sánchez ha vuelto a compartir una carta a la ciudadanía de la que se hacía eco ‘Más vale tarde’ en directo produciéndose un rifirrafe entre Iñaki López y Cristina Pardo después de que el presentador aludiera a Isabel Díaz Ayuso.

En la carta, Pedro Sánchez deja claro que tiene más fuerzas que nunca para continuar al frente del Gobierno y que sabe que seguirá el fango contra su mujer y seguirán saliendo cosas para tratar de acabar con él y con su esposa. «Bueno esto es todo lo contrario a la otra misiva, es más una muestra de unión y de encarar lo que pueda deparar el futuro que habrá que verlo y que todo depende ahora de la instrucción del juez Peinado», aseveraba Iñaki López.

«¿Pero por qué no da una rueda de prensa en vez de escribir cartas?», cuestionaba entonces Cristina Pardo. «Bueno es que su sistema es más ahora mismo de este tipo, es más epistolar», le contestaba con cierta sorna Iñaki López a su compañera. «Mejor esto que callar, no sé», añadía el presentador.

Después era Juande Colmenero el que pedía «menos cartas y más explicaciones». «¿Qué estaríamos diciendo si fuera la mujer de ariano Rajoy o de José María Aznar? Toda la oposición estaría pidiendo explicaciones al Presidente del Gobierno y menos cartas diciendo que todo es fango. Si no ha cometido delito se archivará la causa y un presidente del Gobierno tiene responsabilidad política», destacaba el colaborador.

Iñaki López, crítico por lo que hizo el hermano de Ayuso

«Efectivamente por un lado debería dar explicaciones y una rueda de prensa si no tienen nada que ocultar. Y en segundo lugar a mí es que me llama la atención que se ponga la venda antes de la herida diciendo que en los próximos días van a salir más cosas diciendo que todo son bulos y fango cuando es verdad que en este momento judicialmente está en los tribunales pero hay otro aspecto que es la parte ética y estética de la que nadie está exento. Y es donde Pedro Sánchez mezcla todo, puede ser bulo o fango algo que se publica, puede, pero que lo sea todo o no es lo que se puede cuestionar», recalcaba Cristina Pardo antes de tener un encontronazo con Iñaki López.

«Es que se llama responsabilidad política y penal como siempre ha habido», apostillaba Juande Colmenero. «Bueno responsabilidad política también tenía Ayuso con su familia. «¿Es feo o no es feo que alguien haga dinero a espuertas durante la pandemia?«, preguntaba Iñaki López. «Pero no estamos hablando de Ayuso, Iñaki», le replicaba Colmenero. «¿Cómo que no? Falta un estatus de que es lo que tiene que hacer la pareja de un Presidente del Gobierno eso es absolutamente claro. Ahora bien es que el problema de este país es que nadie da explicaciones», aseveraba el presentador.

Cristina Pardo se enfrenta a Iñaki López por Isabel Díaz Ayuso

Y era cuando Cristina Pardo entraba al trapo produciéndose un debate entre ellos. «Bueno, Ayuso dio explicaciones y por eso se metieron con ella por dar explicaciones en una rueda de prensa en la Comunidad, cosa que hoy ha hecho el Gobierno también en el Consejo de ministros», le replicaba Cristina Pardo.

«¿Pero es feo o no es feo el hecho de que el hermano de Ayuso haga pasta a espuertas con la venta de material quirúrgico durante una pandemia? Horroroso», sentenciaba Iñaki López. «Pero un momento analicemos la noticia de última hora que es la que tiene que ver con Pedro Sánchez«, destacaba Cristina Pardo tratando de cuestionar lo que estaba haciendo su compañero. «Eso, y no de Ayuso», se escuchaba decir a Colmenero.