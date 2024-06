Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 10 al 14 de junio: Begoña, al borde de la muerte

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, en la tienda, Claudia les contaba a Carmen y Tasio que finalmente ha decidido no casarse con Mateo y ser madre soltera. Tras ello, Carmen le pedía a su marido que respete la decisión de su amiga y paralelamente le dice a Claudia que cuente con ellos para lo que necesite.

En la fábrica, Marta le contaba a Jaime que ha decidido quedarse embarazada e intentar tener un hijo juntos y ver si así su matrimonio se consolida. Un cambio que ha tomado después de las conversaciones que tuvo tanto con Digna como con Fina y no duda en comunicárselo a su padre.

Estando en Madrid, María recibía una llamada de Andrés para contarle que tienen que irse a vivir a Olite para cuidar de la lavanda que han comprado y ella se muestra feliz tras ver que su marido quiere estar con ella e iniciar una nueva vida en Navarra. Algo que Gema aprovechaba para decirle que todo esto surge ahora cuando Jesús y Andrés están enfrentados y María no dudaba en decir que lo va a usar para que su marido se olvide de todo lo que haya podido ocurrirle con Begoña.

Después de escuchar como Marta quiere ser madre, Jaime recibía un fuerte mazazo al recibir las pruebas y enterarse de que lo que tiene es un tumor cerebral. Antes de irse a Navarra, Andrés hablaba con Marta que le dice a su hermano que puede contar con ella y contarle lo que le pasa.

Pero además, el De La Reina decidía quedar a solas con Begoña antes de irse a Olite. Y ella optaba por aceptar la cita. Allí, Andrés volvía a decirle que ella es lo único que le hace feliz y que sabe que ella siente lo mismo que él y los dos terminaban besándose y dando rienda suelta a su pasión en pleno campo. Pero de repente aparecía Damián con una escopeta.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 10 al viernes 14 de junio:

Capítulo 75 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 10 de junio

Tras descubrirles en el campo besándoase, Damián se ponía a gritar contra su hijo Andrés y contra Begoña y les pedía que por su bien que Jesús no se entere jamás porque entonces ni él podrá frenarle.

Por su parte, Jaime se siente muy nervioso y presionado después de haber descubierto que tiene un tumor cerebral. En una charla con Luz, el doctor muestra su preocupación por lo que le puede pasar y sobre todo por el hecho de tener que dejar su profesión. Además no quiere que su enfermedad entorpezca sus planes de ser padre junto a Marta.

Tras hablar con Julia y ver que en la colección de sellos falta uno justo de 1953 de Brasil, Begoña empieza a sospechar que pudo ser Jesús quién escribiera la carta que Digna le enseñó de Valentín y que demostraría que el hijo de la cocinera huyó a Brasil tras lo sucedido con Clotilde. Por ello, Begoña trata de investigar a Jesús y al abrir su caja fuerte descubre que tiene una pistola y empieza a atar cabos.

Antes de irse a Olite, Andrés se despide de sus primos Luis y Joaquín y de su tía Digna. Y después, Damián no duda en reprocharle lo que ha hecho con Begoña y le tacha de inconsciente y de que ha perdido su confianza para siempre pero que se callará y no dirá nada a nadie pero le pide que su aventura con Begoña acabe aquí y se olvide de ella y que guarde la compostura y se despida de toda la familia.

Tras ello, Damián se enfrenta también con Begoña y le pide que no se vuelva a acercar a Andrés nunca. Paralelamente, el patriarca le le confiesa a Jaime que está muy feliz de saber que quieren hacerle abuelo.

Don Agustín se enfrenta con Claudia después de enterarse de que plantea cuidar a su hijo sola. Pero Tasio aparece y le dice que él va ayudarla a cuidar de su hijo y que le dará sus apellidos. Después, Tasio le deja claro a Claudia que no está sola y que nunca lo va a estar. Cuando Damián se entera de que Tasio es el padre del hijo de Claudia y que va a hacerse cargo de él, no puede parar de pensar en que él no ha hecho las cosas como debería con él.

Tras abandonar Toledo, Andrés llega a Madrid para recoger a María antes de irse juntos a Olite. Y su mujer no duda en hablarle de sus planes de ser padres y que le gustaría que viera a la mujer de su vida y Andrés le pide perdón por el daño que le haya podido hacer y que es afortunado de tenerle a su lado.

Luis decide darle una sorpresa a Digna por el aniversario de su boda y a su vuelta de Madrid Gema se hundía al ver la estampa familiar por la situación que atraviesa su matrimonio con Joaquín.

Jaime le pide a Luz que no le cuente nada de su enfermedad a su mujer pero la doctora le dice que no se va a quedar de brazos cruzados si ve que puede poner en riesgo la vida de sus pacientes. Y ante esa amenaza, Jaime se la devuelve y le dice que si lo cuenta él hará lo propio con lo que ha descubierto de ella y que es una impostora.

Julia no para de sentirse culpable porque Jesús no quiera a su hermano Andrés y cuando él le escucha hablar con Begoña, su hija le dice que le ha echado porque Andres es mejor que él y que le tiene envidia y cuando Jesús trata de pegar a su hija, Begoña se pone de por medio.

Capítulo 76 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 11 de junio

Tras el forcejeo, Jesús descubre que Begoña tiene el anillo de Valentín que él había escondido en el desván después de haber desenterrado su cadáver con ayuda de su padre para evitar que lo descubrieran en las obras de la nueva carretera. Después de expulsar a Julia de la habitación, Jesús volvía a ponerse violento con su mujer y la encerraba en la alcoba.

Después de que Digna hablara con sus hijos sobre Gervasio, Luis no para de pensar en que su padre pudiera tener a otra mujer en su vida al no estar enamorado de su madre. En plena conversación, Joaquín se siente identificado por su situación con Gema. Y por ello, no duda en confrontar a su esposa y le pregunta si está enamorado de él y que puede hacer para hacerla feliz.

Damián se preocupa por ver lo que está pasando en su casa y Jesús le cuenta que Begoña ha descubierto el anillo de Valentín y el patriarca le aconseja a su hijo que haga todo lo posible para convencer a Begoña de que él no asesinó ni a Clotilde ni a Valentín pero sin amenazarla.

Marta vuelve a dudar de quiera formar una familia junto a Jaime pese a que le había confesado sus planes a su padre y haberle dicho que sí a a su marido. Paralelamente, Jaime le deja claro a Luz que nadie sabe que no tiene título y que tampoco se llama así. La doctora se niega a revelarle su verdadero nombre y le cuenta que fue la sirvienta del doctor Borrell y que él le enseñó todo lo que sabe de medicina.

Jesús trata de convencer a Begoña de que él no mató a Valentín ni a Clotilde pero ella no le cree. Pero sabiendo lo peligroso que es, opta por decirle que le cree por miedo a que pueda acabar con ella. A su vez, habla con Julia y prepara un plan de fuga junto a ella. Cuando Joaquín se entera pone en aviso a su primo que no duda en coger la escopeta.

Por su parte, Andrés lee la nota que le había puesto Begoña pidiéndole ayuda y deja a María sola en el hotel de Madrid. Y cuando Jesús alcanzaba a Begoña y a Julia y las amenazaba con la escopeta aparecía Andrés para tratar de salvarlas.

Capítulo 77 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 12 de junio

Joaquín aparece en la casa de los De La Reina y le cuenta a Damián que Begoña y Julia han huido por el bosque y que Jesús se puso furioso y empezó a perseguirlas hasta apuntarlas con una escopeta Al escucharle, el patriarca le pide a su sobrino que no diga nada a nadie de lo ocurrido.

Por su parte, Andrés, Begoña y Julia han conseguido escapar en el coche pero la enfermera tiene una fuerte herida tras haber recibido un disparo. Por su parte, Jesús llega a casa y le confiesa a su padre que se ha repetido la historia de Clotilde y que ha disparado a Begoña.

Andrés consigue refugiarse con Begoña y Julia en una cabaña y el de la Reina trata de quitarle la bala a la enfermera que ha perdido mucha sangre. Ella le pide que intente buscar a Luz y que la lleve hasta allí.

Por otro lado, en la fábrica Marta se pone al frente de la crisis que atraviesan después de que Jesús le pidiera a Joaquín que ahorraran en combustible. En ese instante, Tasio asegura que quedarse sin carburante tiene muchos peligros y la de La Reina decide imponer su criterio para sacar adelanteel trabajo.

Luis llega al dispensario tras habersele caído ácido en el brazo cuando Jaime volvía a tener problemas de visión y entonces aparecía Luz. Los dos doctores demuestran estar en problemas y el propio Luis es testigo de su mala relación. Tras ello, Luz le cuenta a Luis que quizás tiene que dejar el dispensario porque sus maneras de trabajar y las de Jaime son muy diferentes.

Joaquín trata de saber por qué Begoña y Julia han huído pero Damián le pide que siga sin decir nada a nadie y que son cosas personales. Por su parte, Jesús no para de darle vueltas a todo lo sucedido y le cuenta a su padre que ha descubierto que es estéril y que Julia no es hija suya, sino de Valentín.

Capítulo 78 – Jueves 13 de junio

Andrés consigue llegar al dispensario sin que nadie le vea y le pide a Luz ayuda para salvar a Begoña del disparo que ha recibido. Cuando llegan a la cabaña, Begoña había perdido el conocimiento. Tras oscultarla, Luz asegura que la vida de la enfermera corre peligro.

Y aunque Luz consigue estabilizarla, la doctora tiene claro que antes o después Begoña tendrá que ir a un hospital. Tras ello, Andrés le cuenta a Luz que Jesús disparó a Begoña cuando trataban de huir. Después, la doctora volvía al dispensario para no levantar sospechas y se reconciliaba con Jaime.

Por su parte, Jesús y Damián siguen investigando el paradero de Begoña y Julia y justo aparece María para preguntar por Andrés después de que la dejara plantada en Madrid. Y el patriarca le cuenta toda la verdad y que le promete que Andrés volverá.

Sara, la nueva sirvienta, llega pisando fuerte aunque a Digna no le convence al saber que nunca había trabajado de ello. Pero ella consigue ganarse en poco tiempo a todos sus compañeros y sobre todo a Luis, que parece haberse prendado de la nueva sirvienta.

Jesús le cuenta a Damián que fue Luz quién averiguó que Julia no era hija suya y es entonces cuando el patriarca empieza a pensar que la doctora puede haber averiguado el paradero de Begoña y estaría ayudándola tras el disparo.

El problema del combustible se agrava creándole una difícil situación a Marta, que ordena traerlo en furgonetas pero su primo Joaquín le advertía de los peligros de hacerlo así. Y cuando parecía todo perdido, el carburante llegaba y el trabajo podía seguir adelante.

Por su parte, en la tienda, Carmen, Claudia y Fina le cuentan a Marta la idea que han tenido para el lanzamiento del nuevo perfume. Sin embargo, Fina se siente ninguneada por su jefa después de haber roto su relación de amor clandestina. Por último, Mateo anuncia su marcha para ordenarse sacerdote y Claudia decide hacerle una despedida.

Capítulo 79 – Viernes 14 de junio

Damián trata de hablar con Jaime sobre Luz y él aprovecha para preguntarle por Begoña y el patriarca le cuenta que la enfermera tuvo una discusión con Jesús y que se había marchado. Y es entonces cuando Damián trata de saber si Begoña se ha puesto en contacto con Luz.

En la tienda, Marta anuncia a las chicas que decisión ha tomado para la promoción del nuevo perfume y deja claro que para ella las protagonistas deben ser sus clientas tal y como había propuesto Claudia. Así, Fina se siente menospreciada después de que rechazara su propuesta de utilizar a mujeres famosas. Y jefa y dependienta confrontan tras su ruptura.

Damián se presenta en el dispensario y trata de averiguar si sabe algo de dónde se encuentra Begoña después de que la enfermera se marchara con Julia después de haber tenido una discusión con Jesús. Y aunque la enfermera le da largas, al ver antibióticos en la mesa, Damián tiene claro que Luz está ayudando a su nuera.

María se enfrenta con Jesús por no haber sabido retener a su mujer y se encara con él echándole todas las culpas tanto a él como a Begoña de todo lo sucedido. Tras ello, María habla con Gema y le cuenta que Andrés se ha fugado con Begoña y que la ha abandonado. Pero la sirvienta le hace ver que ha pasado algo grave y que tiene que retener a su esposo y que no se rinda.

Begoña consigue despertarse en la cabaña y cuando Luz aparece vuelve a insistir en que la enfermera debería acudir a iun hospital pues su salud es delicada. Paralelamente Damián le cuenta toda la verdad a Isidro para que trate de ayudarle a dar con el paradero de Begoña y el chófer recuerda que cuando Andrés era joven solía ir a un refugio de caza en el monte.

Cuando Andrés se disponía a trasladar a Begoña en el coche, Damián se topaba con ellos. El De la Reina le contaba a su padre que Begoña se muere y que tienen que llevarla a un hospital pero Damián le dice que solo le permitirá que Begoña vaya a la mansión y que tratará de que Begoña esté a salvo y él se encargará de Jesús.