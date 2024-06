Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con una marcha y la fatal pillada a Andrés y Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Claudia le contara a Mateo que escuchar el latido del corazón de su hijo le ha hecho dudar y cambiar de opinión con respecto a darle en adopción, él le sorprendía con una propuesta inesperada: casarse con ella para que pueda criar al bebé con ayuda.

Begoña quedaba con Luz y le contaba que se equivocaron al sospechar que Jesús mató a Clotilde y que ha leído una carta de Valentín confesando el asesinato y cree que ahora su matrimonio va a ser un infierno porque Jesús no se lo va a perdonar en la vida.

Andrés se reunía con Sebastián y le dejaba claro que no tiene nada que hacer con su mujer y que no quiere saber nada más de él ni de su familia. Ortega se enfrentaba con él y Andrés le echaba de su despacho y le pedía que se aleje de su familia o se arrepentirá.

En la tienda, Marta y Fina tenían una nueva conversación en la que trataban de intentar seguir con sus vidas y la De La Reina le anunciaba a Carmen que a partir de ahora volverá a ser ella quien la acompañe a Madrid para evitar que Fina y ella tengan que hacer esos viajes.

En el dispensario, Jaime empezaba a tener problemas de visión y trataba de ocultárselo a Luz que se ha dado cuenta de que al médico le sucede algo. Por otro lado, Andrés le contaba a María que ya ha arreglado lo de Sebastián y que ya no les va a dar problemas. Además le anunciaba que irían a cenar a casa de sus primos. Tras volver de la cena, Andrés se encontraba a una Begoña desolada y ambos volvían a tener un acercamiento y justo cuando están a punto de besarse, Begoña huía corriendo para evitar más problemas.

Tras lo sucedido, Carmen le preguntaba a Claudia cual es su decisión final y la dependienta le decía a su compañera que ha decidido casarse y criar a su hijo como Dios manda descolocando a su amiga. Por su lado, Carmen le contaba a Claudia que Mateo había superado su crisis de fe y que ahora estaría sacrificándose por ella.

Mientras en la fábrica, Jesús le pedía a Damián que impida que la nueva carretera pase por La Sagra. La insistencia de su hijo hace que el patriarca no comprenda su actitud. Y finalmente, Jesús le confesaba a su padre toda la verdad: su primo Valentín no se fue a Brasil. Él le mató y le enterró allí.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 3 al viernes 7 de junio:

Capítulo 70 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 3 de junio

Jesús no aguanta más y le cuenta toda la verdad a su padre y le confiesa que él mató a Valentín porque él y Clotilde iban a huir juntos pero su esposa se echó atrás pensando en Julia. Tras descubrirles en pleno campo, Valentín se atrevió a reprocharle a su primo de ser un mal padre y mal marido. Con ello, Valentín enloqueció y cogió el revolver y acabó matando a Clotilde y justo después Jesús intentó arrebatárselo y el arma se disparó con lo que Valentín murió y él le enterró en ese camino.

Pero después Jesús recuerda la verdad de lo que pasó y que fue él quien sacó una pistola y disparó atando a su mujer Clotilde y posteriormente a su primo Valentín. A la mañana siguiente, Damián se muestra ausente en el desayuno y se excusa en que está nervioso por el nuevo perfume.

Por su parte, Andrés no dudaba en buscar a Begoña para hablar de los sentimientos que ambos se profieren y del beso que estuvieron a punto de darse pero ella le pide dejar atrás lo que pasó en el pasado y centrarse en vivir el presente después de que el se haya casado con María.

Gaspar se presenta en el dispensario con un corte en la ano y Luz le atiende de urgencia mientras Jaime vuelve a sufrir un problema de visión y trata de ocultárselo a la doctora. Por otro lado, Tasio se mostraba molesto con Mateo tras descubrir que le ha propuesto a Claudia casarse con ella para criar a su hijo con ella.

En casa de los de La Reina, Gema volvía a enfrentarse con María después de que ella se negara a acudir a la cena por estar en estamentos diferentes y le reprocha que al final acudiera porque Joaquín se lo había pedido a Andrés y él había aceptado. Tras ello, María le proponía un plan juntas como señoras para tratar de limar asperezas. Y la doncella no dudaba en advertir de que no se fiara de su marido dejando con dudas a su amiga.

Damián se proponía llamar a la guardia civil cuando sus hijos entraban en el despacho. Andrés les informa que ha roto sus acuerdos comerciales con los Ortega porque Sebastián había acosado a María. Un nuevo problema para los de La Reina que hace que Damián explote y preocupe más a sus hijos.

Begoña se presentaba en la fábrica para pedirle a Jesús comer juntos pero él seguía mostrándose distante con ella y ella no podía más que recriminarle su actitud haciendo que él le recordara que le había llamado asesino. Tras ello, el De La Reina le confiesa que no sabe si podrá perdonarla algún día.

Finalmente, Jaime se sinceraba con Luz y le contaba sus dolores de cabeza que le hacían tener problemas de visión. La doctora trata de ayudarle y le pide que intente no estresarse con su trabajo. Después al llegar a casa, Jaime y Marta volvían a tener una bronca y él le pedía a su mujer formar una familia con ella.

María le recriminaba a Gema que acuse a Andrés de no ser un buen marido y la doncella no aguanta más y le suelta que su marido hace manitas con su cuñada.

Por otro lado, Damián trataba de investigar sobre la fortuna que robó Valentín para tratar de huir con Clotilde y Jesús le cuenta a su padre que está guardada a buen recaudo y que fue él quien escribió la carta de Valentín haciendo creer a su madre que estaba en Brasil. Después de saber toda la verdad, Damián se avergüenza de su hijo pero tratará de ocultar sus crímenes para que no afecten a la fábrica.

Capítulo 71 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 4 de junio

Tras descubrir que Jesús mató a Valentín y lo enterró en La Sagra, Damián propone a su hijo desenterrar su cadáver antes de que lo encuentren las excavadoras que comenzarán las obras para crear la nueva carretera. Él le pide hacerlo solo pero su padre no se lo permite y le deja claro que si él cae, caerán los dos.

Pese a estar contrariada con ella por su actitud con respecto a la cena que iba a celebrar en su casa, Gema opta por dejar sus problemas con María para incidirle en que ella vio como Andrés intentaba flirtear con Begoña. Además la criada no duda en decirle a su amiga que vio como los cuñados estuvieron a punto de darse un beso. Tras ello, Gema le propone a María que busque pruebas del posible idilio entre su marido y su cuñada.

Gaspar vuelve al dispensario después del accidente que tuvo porque se encuentra muy mal. Y es entonces cuando Jaime descubre que cometió un grave error con la medicación del dueño de la cantina y empieza a alarmarse porque piensa que sus problemas de visión le puedan afectar a su profesión.

En la tienda, Fina aconseja a Claudia que se case con Mateo pues considera que es la mejor opción que puede tener ahora. Después, Claudia le dice que si al joven y ambos sellan su relación dándose un abrazo.

Por su parte, Marta después de pensárselo mucho y de haberse llevado un disgusto al escuchar como Jaime le pedía ser padres, ahora asegura que ella siempre había querido ser madre y que considera que no es la mejor opción estando su matrimonio como está. Eso sí, abre la puerta a poder tener descendencia si su relación entre ellos mejora.

María se presenta en la fábrica para tratar de comer con Andrés pero él le da largas porque tiene mucho trabajo y la deja sola en su despacho. Es entonces cuando ella aprovecha y descubre que su marido tiene en su cartera un cuaderno con los retratos de Begoña.

Por la noche, Damián y Jesús tratan de desenterrar el cadáver de Valentín de La Sagra para enterrarlo en otro lugar y evitar que todo salga a la luz y el De La Reina pueda ser detenido por asesinato. Y tras un largo rato excavando daban con el cadáver al ver el anillo de Valentín.

Capítulo 72 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 5 de junio

Tras desenterrar a Valentín, a la mañana siguiente, Jesús se muestra conciliador y dispuesto a perdonar a Begoña después de que su mujer dudara de él pensando que pudo ser él quien asesinó a Clotilde. Así, la pareja se despierta y se besa apasionadamente.

Quien no está tan feliz es María después de haber descubierto los dibujos de Begoña en la cartera de Andrés. Así, ella no dudaba en confrontar con su marido y él trataba de excusarse sin que ella se lo creyera y le pide que reconozca que hay algo entre ellos dos pero Andrés echa balones fuera y le pide a su mujer que le crea y que no tiene motivos para estar celosa.

Otra que también tiene una fuerte discusión es Gema que ante los problemas de matrimonio con Joaquín termina pagándolo con Digna. Por su parte, Isidro descubre el anillo de Valentín en el maletero del coche en el que Damián y Jesús cambiaron su cadáver de lugar. El chófer opta por dárselo al patriarca sin preguntar por qué estaba ahí aunque reconoce que no se lo había dado a Digna para evitar escándalos.

En el dispensario, Jaime sigue dándole vueltas a sus problemas de visión después del grave error que cometió con Gaspar. El doctor no para de pensar mientras sigue ocultándoselo a Marta. Justo tras la visita de su mujer, él sufre un desmayo y Luz trata de ayudarlo tras encontrárselo en el suelo.

María sigue sin creerse la excusa de Andrés y opta por contarle lo que ha descubierto a Gema, que no duda en recomendarla que comparta lo que ha visto con Jesús. Pero él le reprocha que se imagine cosas que no son y ella no duda en enseñarle los retratos que le había hecho Andrés a Begoña justo cuando el propio Andrés aparecía en casa.

Capítulo 73 – Jueves 6 de junio

Nada más ver a su hermano entrar por la puerta, Jesús se enfrenta con él y le llama desgraciado después de haber visto los retratos que le había dibujado a su mujer. Tras ello, Jesús amenaza a Andrés con que se aleje de Begoña o acabará con él.

Por su parte, Damián se acerca a casa de los Merino para felicitar a Digna por el aniversario de su boda. Una efeméride especial y a la vez dolorosa por cómo acabó todo. Un evento del que tanto Joaquín como Luis se han olvidado.

Begoña le enseña a Jesús unos folletos sobre un viaje cuando él opta por confrontarla y preguntarle por qué Andrés había realizado unos retratos sobre ella y al ver que ella trata de justificarlo, Jesús empieza a ponerse violento con su mujer.

Paralelamente, Andrés se enfrenta con María por haberle enseñado los retratos a Jesús y le pregunta que pretende con eso después de que él lleve semanas intentando reconciliarse con su hermano. Y ella no duda en decirle que tiene que parar lo que siente por su cuñada antes de que vaya a ás porque ve sus miradas y su complicidad.

Marta aprovecha que se encuentra con Digna en la cocina para preguntarle consejos sobre la maternidad después de que incluso Fina le aconsejara que intentara ser feliz con su marido. Y ella no duda en decirle que Jaime puede ser un buen padre.

Pese a que había aceptado la propuesta de Mateo, Claudia sigue con dudas y decide recular y plantar al joven excusándose en que no está dispuesta a que él renuncie a su vocación de ser cura por casarse con ella. Y ahora parece que tiene decidido ser madre soltera.

Begoña decide enfrentarse con María por enseñarle los retratos a Jesús y las dos tienen una fuerte discusión a gritos. Cuando Damián se entera de todo y escucha a Jesús comparar el caso de Andrés y Begoña con el de Clotilde y Valentín, el patriarca decide enviar a Andrés a Navarra para hacerse cargo de los cultivos de lavanda que habían comprado y evitar que el escándalo pueda ir a más y así proteger a su familia.

Mientras María decide irse a Madrid y le pide a Gea que le acompañe y ella no duda en echarle la culpa a Digna. Por su parte, Jesús decide esconder el anillo de Valentín antes de que alguien lo pueda encontrar.

En el dispensario, Jaime le propone a Luz ir juntos a una reunión con catedráticos de Barcelona y le pide que no le cuente a nadie y mucho menos a su mujer sus problemas de jaqueca y de visión. Después, Jaime descubre que ninguno de los catedráticos a los que tendría que conocer Luz la conocen y cree que la doctora oculta algo.

Capítulo 74 – Viernes 7 de junio

En la tienda, Claudia les cuenta a Carmen y Tasio que finalmente ha decidido no casarse con Mateo y ser madre soltera. Tras ello, Carmen le pide a su marido que respete la decisión de su amiga y paralelamente le dice a Claudia que cuente con ellos para lo que necesite.

En la fábrica, Marta le cuenta a Jaime que ha decidido quedarse embarazada e intentar tener un hijo juntos y ver si así su matrimonio se consolida. Un cambio que ha tomado después de las conversaciones que tuvo tanto con Digna como con Fina y no duda en comunicárselo a su padre.

Estando en Madrid, María recibe una llamada de Andrés para contarle que tienen que irse a vivir a Olite para cuidar de la lavanda que han comprado y ella se muestra feliz tras ver que su marido quiere estar con ella e iniciar una nueva vida en Navarra. Algo que Gema aprovecha para decirle que todo esto surge ahora cuando Jesús y Andrés están enfrentados y María no duda en decir que lo va a usar para que su marido se olvide de todo lo que haya podido ocurrirle con Begoña.

Después de escuchar como Marta quiere ser madre, Jaime recibe un fuerte mazazo al recibir las pruebas y enterarse de que lo que tiene es un tumor cerebral.

Antes de irse a Navarra, Andrés habla con Marta que le dice a su hermano que puede contar con ella y contarle lo que le pasa. Pero además, el De La Reina decide quedar a solas con Begoña antes de irse a Olite. Y ella opta por aceptar la cita. Allí, Andrés vuelve a decirle que ella es lo único que le hace feliz y que sabe que ella siente lo mismo que él y los dos terminan besándose y dando rienda suelta a su pasión en pleno campo. Pero de repente aparece Damián con una escopeta.