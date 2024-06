Avance de ‘La Moderna’, capítulo del lunes: la severa amenaza de Íñigo a doña Carla

‘La Moderna‘ atraviesa un momento crucial en sus tramas después de que doña Carla haya sido detenida aunque ahora su madre doña Bárbara ha conseguido que la liberen de los calabozos y decreten el arresto domiciliario.

Aunque si hay algo que tiene en vilo a todos los fans de la serie de TVE es la nueva venganza de doña Carla contra Matilde e Íñigo. Y es que después de haberla tratado de envenenar, ahora doña Bárbara ha urdido un plan que ha acabado con la pareja teniendo un accidente de coche cuando viajaban junto a Clarita a Aranjuez a visitar a Jacobo.

En el episodio de ‘La Moderna’ de este viernes, Matilde, Íñigo y Clarita aparecían con vida. Por su parte, Jacobo ha podido averiguar algo acerca del accidente y está más cerca de descubrir lo ocurrido con un crucial hallazago: el coche pudo haber sido manipulado.

Mientras tanto, la vida continuaba en La Moderna con Teresa teniendo que sobrellevar que don Fermín le plantee la idea de tener a un superior por encima de ella. Algo que no lo desaprovechaba doña Lázara, malmetiendo contra ella.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se ofrece en La 1 de TVE este lunes 10 de junio justo antes del episodio de ‘La Promesa’?

Avance del capítulo 178 de ‘La Moderna’

Íñigo tiene la sospecha de que es doña Carla la que está detrás de todo lo que les ha pasado, mientras Matilde se despedirá definitivamente de la corrala para irse a vivir con él.

Después de haber conseguido el arresto domiciliario y haber salido de los calabozos, doña Carla decidirá quedarse en casa y optará por no huir de España como le habían propuesto.

En La Moderna don Fermín no verá claro hacer actos sufragistas en su negocio y le asegurará a Cañete que no tiene intención de degradar a Teresa, pese a las firmes sospechas que ella mantiene. Un don Fermín que asistirá a ser imitado por Elías. Lo que don Fermín no sabe es que el regalo de Salvador Dalí acabará en la basura.

Paralelamente, a Antonia y Pietro se les partirá el alma de ver a Marta trabajando en el vertedero, pese a que les reconocerá que no está tan mal. En el Madrid Cabaret, Inés tendrá que acudir corriendo a su actuación tras arreglarse con César. Por último, a Íñigo no le quedará otra más que presentarse sin avisar en casa de doña Carla.