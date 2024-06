Arkano se encara como nunca en ‘Supervivientes’ por lo ocurrido con Miri: «¿Con qué derecho?»

Arkano ha sido la última víctima de las bromas de Miri Pérez Cabrero en ‘Supervivientes 2024′. La concursante no dudó en robarle el cojín al rapero para así sumarse al «club del mal» compuesto por Kiko Jiménez y Marieta. Cabe reseñar lo importante que es para el superviviente, puesto que es uno de los pocos objetos personales del que dispone en la playa y le sirve para el descanso. Precisamente por este detalle, se ha desatado una gran polémica que ha polarizado a los concursantes.

Tras el robo del cojín y pasados los días, Miri decidió entregarle de vuelta dicho objeto. «Arkano ya te he pedido perdón y puedes estar enfadado y permitirte estar enfadado el tiempo que lo necesites», ha comenzado diciendo ella. «Gracias, muchas gracias. Has decidido joderme a mí para tener una recompensa. Muy bien Miri, muy bien», le ha contestado él con sorna. En ese momento, Marieta le ha afeado al joven su actitud: «¡Cómo os gusta hacer la psicológica!».

Esta intervención ha hecho saltar al rapero, quien ha estallado diciendo: «¿Esto es hacer la psicológica? Me roba a mí el cojín una semana y encima cuando me lo tiene que robar dos días me lo roba una semana para beneficio propio ¿y estoy haciendo yo la psicológica? Espero que disfrutaras de la recompensa». En tono bromista, Miri Pérez Cabrero le ha soltado: «Sí, la he disfrutado. Espero que disfrutes del cojín». «¿Cómo que disfrute del cojín?», se ha preguntado visiblemente descolocado Arkano. «Nada, parece que no se puede decir nada», ha irrumpido Miri visiblemente molesta.

También Marieta ha intervenido para afearle a Arkano su actitud: «Si estás descansando tan mal yo el primer día la lío». «¿Que tengo que reaccionar como tú quieras?», le ha asestado el rapero. La bronca se ha extendido a sus compañeros puesto que Gorka Ibarguren no ha dudado en afearle su conducta a Miri: «¿Por qué no tienes huevos de cogerle el cojín a otra? No tienes huevos ¿Quién eres tú para coger el cojín? No te pongas guay». «No te pongas guay no. Digo lo que me sale del coño», le ha advertido ella.

Poco después, Miri Pérez y Arkano han tenido un pequeño acercamiento. Sin embargo, la reconciliación ha sido breve puesto que, aunque ella le ha explicado que es un reto planteado por el programa, poco ha tardado en matizar su respuesta. «El programa como tal no. No fue Poseidón, fue un reto entre nosotros», ha confesado la superviviente.

Esto ha provocado el malestar de Arkano: «Lo que me dijisteis es que era un reto que te puso el programa; ¿Era mentira eso?». «Eso es lo que tú pensabas», se ha escudado Miri ante lo que Arkano ha terminado explotando: «¿Por qué me tomas por tonto? Ahora te acojinado, me has mentido. Te has metido en un lío, me has mentido y ahora intentas jugar con las palabras. Lo siento, has quedado de mentirosa porque me has mentido».

Miri no puede ser más falsa. Cada semana se supera en maldad y falsedad



Arkano sentencia a Miri Pérez Cabrero: «Me parece horrible»

Esta bronca entre Miri Pérez Cabrero y Arkano ha sumado un nuevo capítulo en el ‘Oráculo de Poseidón’. Durante el debate, Miri ha asegurado que se trataba de una broma que se le fue de las manos. «Me lo tendrías que haber devuelto a las 48 horas, no. Directamente no me lo tendrías que haber cogido. Que has entrado al club del mal, espero que lo disfrutes. Miri, las acciones tienen sus consecuencias», le ha espetado él en primer lugar.

En la misma línea, Arkano no ha dudado en reprenderle su conducta: «No sé a santo de qué si ya tenemos pocas cosas aquí te entra que es algo divertido, súper guay o para generar contenido el robarme mi objeto personal que es algo importante para mí… ¿Con qué derecho tú dices que se lo vamos a robar entre nosotros? Y se lo robo y ya no solo 48 horas, sino una semana. Me parece horrible», ha dictado el concursante. «No me he querido de verdad reír de nadie. Llevo pensando en el tema toda la semana. El tema del cojín al final me ha afectado, no lo tendría que haber hecho. Ha sido mi culpa. Sinceramente lo siento», ha concluido la concursante.