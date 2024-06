Ana Rosa, señalada por una reportera de La Sexta tras su feo gesto con Sonsoles en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana perdió los nervios este jueves cuando vio a un reportero de Sonsoles Ónega e mitad de un directo de ‘TardeAR’. La presentadora de Telecinco lanzó un contundente mensaje a la competencia, sin saber que ella también iba a recibir un toque de atención más tarde. Después del incidente, una periodista de La Sexta tuvo que llamar la atención al programa por la «exclusiva» que habían mostrado esa tarde.

Son muchos programas los que se han hecho eco de la historia del jefe que instaló más de 30 cámaras ocultas para grabar a sus trabajadoras en momentos íntimos. Sin ir más lejos, ‘TardeAR’ desplazó a su equipo hasta Sax, Alicante para ofrecer una entrevista bajo el rótulo de ‘Exclusiva’, sin saber la que se formaría con la competencia.

Una periodista de La Sexta desmonta la «exclusiva» de Ana Rosa Quintana: «Se os ha colado»

Una vez comenzaron la conexión en directo, Ana Rosa tuvo que detener la conversación inmediatamente cuando se dio cuenta de que había un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ en plano. «Estamos entrevistando a unas personas, si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera», señaló la periodista muy alterada.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’

«No todo vale compañeros, no todo vale», sentenció la conductora de ‘TardeAR’ entre aplausos del público, lanzando un dardo directo a Sonsoles Ónega y Antena 3. Pero una trabajadora de La Sexta tomó su cuenta de ‘X’ para señalar un garrafal error del magacín de Telecinco que había pasado desapercibido para muchos espectadores.

«Compañeros de ‘TardeAR’, el rótulo de exclusiva se os ha colado. Este tema lo sacamos en ‘Más vale tarde’ ayer. Hace 24 horas», comenzó señalando Elena Ortega, periodista de la cadena. «Y esas mujeres hablaron para ‘La Sexta Noticias’ en sus dos ediciones. Cuidemos la palabra ‘Exclusiva’ o acabará perdiendo su valor. Gracias», terminó advirtiendo la profesional para finalizar su tirón de orejas a Ana Rosa Quintana.