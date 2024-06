Ana Rosa se despide de ‘TardeAR’ con mensaje a su audiencia: «Gracias por todo»

Hace algo menos de un año que Ana Rosa Quintana cerraba para siempre ‘El programa de Ana Rosa’ y se despedía de las mañanas de Telecinco para dar el salto a las tardes. Fue el 18 de septiembre cuando la presentadora se ponía al frente de ‘TardeAR’. Ahora nueve meses después, la madrileña ha cerrado la primera temporada del magacín de tarde.

Ha sido una temporada complicada para Ana Rosa. Acostumbrada a ser la reina de las mañanas a gran distancia de sus rivales, con su salto a las tardes ha vuelto a la casilla de salida. ‘TardeAR’ cierra su primera temporada con un 10,5% de media, unos datos alejados a lo que hacía ‘Sálvame’ pero que están por encima de la media de Telecinco.

En las últimas semanas no han parado de salir rumores sobre que Ana Rosa Quintana había pedido volver a las mañana de Telecinco para presentar ‘La mirada crítica’. Algo que desde Unicorn Content negaron desde el primer momento. Recientemente, la presentadora ha dejado claro que seguirá en las tardes en septiembre.

«No me jubilo. No he pedido ir a las mañanas. No me retiro», recalcaba Ana Rosa. «De verdad que no dimito tampoco, que vuelvo en septiembre con ‘TardeAR'», añadía cuando la prensa le preguntaba por los rumores que habían salido sobre que iba a dejar las tardes de Telecinco.

Lo que si que se marchará de vacaciones. Así, como ya hiciera cuando estaba en las mañanas, Ana Rosa Quintana abandona ‘TardeAR’ este jueves hasta su vuelta en septiembre. Durante julio y agosto serán Beatriz Archidona y Frank Blanco los que se hagan cargo del formato de lunes a jueves en el caso de ella y los viernes en el caso del presentador.

La despedida de Ana Rosa en ‘TardeAR’

Así, Ana Rosa Quintana se despedía de la audiencia de ‘TardeAR’ este jueves y lanzaba una declaración de intenciones a los espectadores. «Yo hoy cojo mis vacaciones, que nos vemos a la vuelta a principios de septiembre, que tengan ustedes unas maravillosas vacaciones pero se quedan ustedes muy bien acompañados por todo este equipo maravilloso», destacaba la presentadora.

«Hasta septiembre, gracias por todo«, concluía Ana Rosa justo después de que su sobrino Kike Quintana, a lo Esperanza Gracia, vaticinara cómo le va a ir a los colaboradores según su signo durante este verano.