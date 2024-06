Ana Rosa opina así sobre el relevo de Jorge Javier a Sandra Barneda en la tarde de Telecinco

A punto de coger vacaciones, Ana Rosa Quintana cierra su primera temporada en ‘TardeAR’. Tras los cambios en la parrilla de Telecinco, que comenzaron con la cancelación de ‘Sálvame’, la presentadora arrancó septiembre al frente de las tardes de la cadena con ‘TardeAR’, un nuevo magacín que le obligó a abandonar la franja de la mañana.

Tras su primer año de balance, Quintana ha asegurado por activa y por pasiva que no piensa marcharse. La presentadora se muestra orgullosa de los resultados conseguidos en esta temporada, tal y como ha confesado ante los micrófonos de Europa Press donde, además, ha vuelto a dejar claro que en septiembre volverá, con más fuerza si cabe, a su programa.

«Estamos contentos. Hemos llegado a las tardes sustituyendo a un programa como ‘Sálvame’, que llevaba catorce años, con su público fiel. Y hemos hecho un programa distinto, nuevo, dirigido a otro público. Y hemos acabado, yo creo, con un 10,5% de share y con casi 870.000 espectadores. Así es que nada, bien, bien. Estamos contentos», insiste Ana Rosa, aunque deja claro que quieren más.

A la pregunta de qué prefiere, si mañana o tarde, la comunicadora reconoce que «es muy distinto. La mañana, fundamentalmente, era una mañana muy, muy informativa, muy pegada a lo que pasaba cada día, muy política. La tarde es más divertimento. Yo ya había hecho la tarde hace 20 años. Es muy distinto. Tú por la mañana estás estrenando el día, las noticias están sucediendo en ese momento. Por la tarde ya lo que es la noticia, la actualidad, ya está muy manoseada. La tarde es más para entretener, para divertir, para informar, pero de otra manera».

«No me jubilo y no he pedido ir a las mañanas»

«Yo he sido muy feliz en las mañanas y la verdad es que la tarde… ¿Qué ventaja tiene la tarde? Pues que me divierto más. Es menos tenso», reconoce. Ana Rosa también ha vuelto a poner fin a los rumores que apuntan a que habría pedido a Telecinco regresar a las mañanas, incluso presentar ‘La mirada crítica’. «A ver, no me jubilo. No he pedido ir a las mañanas. No me retiro. No voy a cantar en Eurovisión», bromea. «Yo creo que son noticias que salen, que funcionan los clics y que son mentiras que acaban repitiéndose como un mantra. Pero de verdad que no dimito tampoco, que vuelvo en septiembre haciéndolas tardear», sentencia.

Respecto a cómo se presenta la nueva temporada, la presentadora recuerda que «hay un estreno, el programa de Jorge Javier que va a ir delante del nuestro. Todo eso va a conformar una tarde, a mí me parece interesante. Jorge Javier, después ‘TardeAR’ conmigo y luego Ion Aramendi con el concurso. Yo creo que se queda una tarde redondita».

Ana Rosa opina sobre la cancelación de ‘Así es la vida’

Además, Ana Rosa no duda en lanzar un dardo a ‘Y ahora Sonsoles’, como ya ha hecho en más de una ocasión en su programa, por su ausencia de publicidad. «Vamos a ver cómo son las pautas publicitarias, si la cadena de enfrente (Antena 3) decide ser una cadena comercial y poner publicidad o sigue blindando un programa. Yo no lo había visto, pero está muy bien. Ojalá me lo hicieran a mí», asegura.

Sobre Jorge Javier Vázquez y el programa que les precederá a partir de septiembre, la presentadora espera que «vaya muy bien, lo digo por Jorge, que es un gran comunicador. Y lo digo por nosotros, porque si el programa que va delante del nuestro va muy bien, pues también es una ventaja para nosotros. O sea que aquí, con los dedos cruzados para que vaya bien».

Además, también alaba el trabajo realizado por Sandra Barneda con ‘Así es la vida’: «Ha hecho un trabajo impresionante de 4 a 5, un horario que es muy complicado con todos los culebrones. Tú ten en cuenta que nosotros estamos compitiendo, en mi caso, con dos cadenas sin publicidad, y en el caso de 4 a 5, con esos culebrones que siempre cuando un culebrón engancha, pues el público no se mueve. Así que yo espero que Jorge consiga mover eso», sentencia.