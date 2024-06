Adriana Dorronsoro le canta las cuarenta a Carmen Borrego y ella se rebela tras lo que le suelta

En ‘Vamos a ver’ se ha cuestionado la incoherente actitud de Alejandra Rubio queriendo rehuir de la prensa cuando, en paralelo, ha protagonizado una exclusiva vendiendo su embarazo con Carlo Costanzia. Y el coloquio ha dado pie a un encontronazo entre Adriana Dorronsoro, copresentadora del espacio, y Carmen Borrego.

«No deja de llamar la atención que Alejandra siempre ha hablado con rechazo de la gente que vende su vida en exclusivas y ella se salvaba como alguien limpio», ha puesto sobre la mesa Sandra Aladro. «Y con aires de superioridad», ha apostillado por su parte Antonio Rossi.

«Yo no creo que Alejandra tenga aires de superioridad», ha rebatido Carmen en defensa de su sobrina. «Hombre, Carmen, sí» , le ha espetado Adriana Dorronsoro, que está siendo especialmente crítica con Alejandra Rubio desde que desveló la noticia a golpe de talonario.

«Ella puede pensar que no le han parecido bien cosas que yo he vendido. Ser mi sobrina no implica que tenga que estar de acuerdo en cada decisión que tome; de la misma manera que ser tía no es estar de acuerdo en cada cosa que ella haga. Ella ha cambiado de opinión», ha justificado Borrego.

«No, no ha cambiado de opinión, Carmen, porque a ella, el día anterior a esa exclusiva de la revista ¡Hola!, la vimos con una actitud chulesca en la que seguía diciendo que ella no hablaba de su vida. Eso no es un cambio de opinión», le ha confrontado seriamente Adriana Dorronsoro, cantándole las cuarenta por tratar de defender lo indefendible.

Un tono que Carmen Borrego no ha querido consentir y por el que se le ha rebelado en directo. «No me regañes Adriana eh», le ha advertido la colaboradora, dolida por esos ataques hacia su sobrina respecto a su cínico comportamiento con los medios de comunicación.

No obstante, Dorronsoro ha seguido repartiendo estopa contra la hija de Terelu Campos frente a su tía. «Lo que le pasa a Alejandra es que al final, y esto me da mucha rabia, es muy incoherente y utiliza a la prensa cuando le da la gana para unas cosas y para otras no le viene bien», ha sentenciado implacable.

«Aquí lo que no vale es sonreír cuando hay billetes y gruñir cuando no los hay», ha añadido Alessandro Lequio en línea con lo que estaba denunciando su compañera. «Todos sabemos que, cuando se hace una exclusiva, tienes un tiempo en el que no puedes hablar con la prensa porque tiene una exclusividad», ha replicado Carmen Borrego para sacar la cara por Alejandra Rubio.

No obstante, la tertuliana sí que se ha mostrado de acuerdo en que «cuando decides dar este paso», el de vender el embarazo mediante una exclusiva en una de las más importantes cabeceras de este país, «tienes que cambiar de actitud» con la prensa.