Una actriz de ‘La Promesa’ sufre su salida por la puerta de atrás y revela la razón de su final

Andrea del Río, la actriz que interpretaba el papel de Teresa en ‘La Promesa‘, queda fuera de la ficción de TVE por la puerta de atrás. Es, junto a Pelayo, el personaje que peor salida ha tenido en el serial que produce la cadena pública junto a Bambú.

La nueva era de ‘La Promesa’, con ese salto temporal de seis meses que se materializó la pasada semana, se ha cobrado la presencia de la actriz en el elenco. Y todo, con tan sólo un par de frases sueltas en las que comentan que ya no está y ni siquiera teniendo una despedida digna en el capítulo previo a esta recién estrenada etapa.

Algo verdaderamente polémico que no ha gustado nada a los fans de ‘La Promesa’, pues Andrea del Río, con su brillante interpretación, había logrado que la figura de Teresa recalara en la audiencia con mucho cariño. Lo cierto es que, lamentablemente, esa marcha parece definitiva o, al menos, prolongada en el tiempo, pues ha desaparecido incluso de la nueva cabecera que se ha diseñado.

¿Pero cómo se justifica esa controvertida desaparición de Teresa Villamil? El motivo es que en el guion se ha establecido que la criada termine siendo la doncella personal de la duquesa de Abrontes y no María Fernández. De este modo se ha excusado que Andrea del Río salga del reparto de ‘La Promesa’ para sorpresa de todos.

La propia actriz ha explicado en una entrevista en RTVE Play el porqué del final de su personaje en el palacio de los Luján: «Ella reponerse e intenta pasar su duelo por Feliciano y no lo consigue porque todo el palacio está lleno de recuerdos de él, y de alguna manera necesita resetear y conocer mundo para salir de eso».

En definitiva, un final muy desdibujado ante el que la pregunta es obligada: ¿Volverá más adelante a ‘La Promesa’? «Ojalá, no lo sé, no sé que pasará, pero podría ser bonito», ha respondido Andrea del Río, que ha reconocido el aprendizaje que ha supuesto para ella este proyecto: «Me ha enseñado muchas cosas a nivel artístico y personal, cosas nuevas. He puesto en práctica la técnica y he llegado a lugares complejos. A nivel profesional me ha gustado mucho y a nivel personal me llevo a muchas personas».