La hazaña de Gorka en ‘Supervivientes’ no se ha visto jamás: «Hoy ha ganado el concurso»

Gorka Ibarguren atraviesa un momento de lo más dulce en ‘Supervivientes 2024‘. Aunque hace unos días el concursante confesaba estar pasando por una situación límite en el concurso, el joven parece recomponerse debido al apoyo de la audiencia que, además de salvarle de la expulsión, no ha dudado en poner en valor su histórica hazaña.

En esta ocasión, la organización de ‘Supervivientes’ le ha propuesto a Gorka Ibarguren participar en un reto cuya recompensa le iba a causar más de una alegría: reencontrarse con su novia Andrea. Para ello, el concursante ha tenido que cruzar de un cayo a otro nadando contra la marea. Por si fuese poco, el superviviente ha tenido que hacerlo en una baja forma física debido a los más de 80 días de convivencia.

Sin apenas dudarlo, Gorka Ibarguren se ha puesto el neopreno que le ha facilitado la producción del concurso y ha salido dispuesto a superar ese desafío. Así lo ha hecho. Una gesta que ha generado sorpresa en los presentadores y tanto Laura Madrueño como Carlos Sobera han alabado la proeza del joven. «Menos de un kilómetro hay, pero el mar está súper bravo», ha apuntado la presentadora. Por su parte, Sobera ha exclamado: «Nada muy bien. Fíjate tú el estilazo que tiene».

En la misma línea, el presentador ha proseguido ensalzando lo que estaba haciendo Gorka Ibarguren: «Este chaval es un atleta de primera magnitud, un auténtico campeón con una dosis de voluntad absoluta y maravillosa. ¡Hay que rendirse ante este chaval! Es bestial lo que acaba de hacer». Un apoyo que se ha repetido en redes sociales por parte de la audiencia.

El público se rinde ante Gorka Ibarguren y clama que sea el ganador de ‘Supervivientes’

En concreto, los espectadores de ‘Supervivientes 2024’ han mostrado su respaldo indiscutible a Gorka Ibarguren. De hecho, algunos aseguran que tras este emocionante y apoteósico reto, el vasco «ha ganado el concurso». «Después de esto, ¿alguien duda quien tiene que ganar? Este concurso solo tiene un nombre y es Gorka», ha publicado otro seguidor del espacio.

La hazaña de Gorka Ibarguren ha hecho que sume nuevos seguidores que antes no le apoyaban: «Yo no era muy de Gorka, pero después de lo que le acaban de hacer al muchacho, nadar 1km a contracorriente para ver a su novia, ¡Gorka ganador!». «Si esto no es motivo suficiente para que Gorka gane el concurso, apaga y vámonos», ha rematado otra televidente del formato.

Gorka ha ganado hoy el concurso. #TierraDeNadie12 — Irene (@iire15) May 28, 2024

