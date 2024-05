Jaime Cantizano tiene que separar a Ramón Espinar y Andrea Levy en ‘Mañaneros’: «No voy a permitir»

Este lunes, ‘Mañaneros’, el espacio que presenta Jaime Cantizano en TVE ha vivido un debate bronco en su tertulia política a raíz de las amenazas de Israel a España tras el anuncio de que el Gobierno declarará a Palestina como Estado este martes. Y es que Ramón Espinar y Andrea Levy han vivido un fuerte desencuentro con el presentador teniendo que intervenir.

Todo empezaba cuando Andrea Levy acusaba al Gobierno de España estar al servicio de Hamás y de acusar al PSOE de amañar campañas electorales. «Evidentemente los tiempos no son casualidad, estaos en unos tiempos electorales y esto hay que leerlo en esa lectura. También las desafortunadas palabras de la Vicepresidenta del Gobierno donde literalmente llamaba a aniquilar a Israel», aseveraba la concejala de cultura en el Ayuntamiento de Madrid.

«Literalmente la vicepresidenta hace suyas las palabras de Hamás donde dice que del río al mar, es decir sin Israel, Palestina libre. Estas palabras son absolutamente inasumibles. Y lo que me preocupa es que el Presidente Sánchez con tal de amañar campañas electorales hace cualquier cosa», soltaba Levy. «Pero que barbaridad estás diciendo», le replicaba Enma López. «Termina Andrea», pedía Jaime Cantizano.

«Amaña campañas electorales cuando lo que hace es hacernos a todos los españoles partícipes de esa carta sentimentaloide», defendía Andrea Levy. «Eso no es amañar campañas, es que habláis con una ligereza», le replicaba la política del PSOE. «No, ya sé que el estado totalitario socialista pasa por no escuchar al que piensa distinto», proseguía diciendo Levy. «Termina Andrea que hay que escuchar al resto«, le pedía Cantizano. «Es que es bastante lamentable», se quejaba López. «No, lamentable tú», le espetaba Levy.

Tras ello, Jaime Cantizano le daba el turno a Ramón Espinar. «Si acaba Andrea, yo quiero dirigirme a todos los espectadores. Lamento mucho que no voy a poder estar a la altura de la intervención que acaba de hacer Andrea Levy», aseveraba el que fuera político de Unidas Podemos. «Nunca lo has estado viniendo de Podemos», le espetaba Levy.

«Yo no puedo declarar el estado totalitario socialista en España ni tampoco puedo declarar la aniquilación de Israel», insistía Espinar. «Vienes de él Espinar, que eres de Podemos», volvía a soltarle la política del PP. «Déjame hablar por favor que tÚ te acabas de poner muy nerviosa porque te interrumpían«, le pedía Ramón. «Si, por favor dejemos acabar», solicitaba por su parte Jaime Cantizano.

«Que eres de Podemos», insistía Andrea Levy. «Pero Andrea déjanos hablar a los demás que tenemos el mismo derecho que tú. Tómate una tila reina y deja a los demás que demos nuestra opinión«, le soltaba Ramón Espinar. «A mí no me hace falta ninguna tila», le respondía ella. «Andrea, de la misma manera que has pedido que te escuchen, vamos con Ramón«, le pedía Jaime Cantizano.

Jaime Cantizano tiene que poner paz entre Ramón Espinar y Andrea Levy

Tras ello, Ramón Espinar exponía su visión de los hechos. «Se ha declarado aquí en este ratito probablemente con la euforia de la manifestación de ayer que congregó a 40.000 personas, menos que en el campo del Rayo, se ha declarado que España es un país totalitario socialista que quiere aniquilar a Israel», sentenciaba el ex político de Podemos.

«Termina Ramón», volvía a pedir Cantizano cuando Levy trataba de cortarle. «Pido amparo al presentador para que podamos hablar las personas de izquierdas en esta mesa. Voy a acabar y lo que quiero decirle a las personas que están en casa es que lamento mucho que el tono del debate político en RTVE sea este bochorno de una persona absolutamente radicalizada y fuera de sí», recalcaba Ramón Espinar. «Oiga no voy a permitir eso, ni voy a admitir eso», se quejaba Levy.

«¿Puedo acabar presentador?», pedía Ramón Espinar. «Vamos a ver voy a dejar una cosa muy clara, el tono lo ponéis vosotros. Andrea ya te hemos oído, deja acabar a Ramón«, aseveraba por su parte Jaime Cantizano volviendo a pedirle a la política del PP que se callara.