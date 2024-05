Desentrañan este complot de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ para blindar su continuidad

Uno de los principales objetivos de Aurah Ruiz durante las últimas semanas en ‘Supervivientes 2024‘ es desenmascarar a Ángel Cristo. Por ello, la concursante no ha dudado en destapar la cara más burda y estratega de su compañero. En concreto, lo ha hecho junto a Marieta y Kiko Jiménez, a quienes les ha dado a conocer las verdaderas intenciones del hijo de Bárbara Rey.

«Ángel lleva desde el miércoles pidiéndome perdón para ver si podía arreglar las cosas y desde el jueves estaba diciéndonos ‘vamos a nominar a Arkano, yo estoy con ustedes’», ha confesado la concursante. Al parecer, quiso pactar con ella y con Blanca una nominación hacia el rapero para que saliera como nominado del grupo y salvarse el culo. Ante ello, la canaria ha compartido qué le respondieron: «Le dijimos «Ángel, nos da igual lo de la nominación»».

Como respuesta, Ángel Cristo le contestó a Aurah Ruiz:»No, no, no. Yo estoy con ustedes. Chicas, no se preocupen, el team«. Un posicionamiento que ha cuestionado en Aurah Ruiz, puesto que ésta no ha dudado en cargar contra Ángel Cristo. «Todo eso era porque tenía miedo de que lo nominaran. Es como una sabandija que va ahí escapándose y quedando bien conmigo y con el otro para que no le nominaran y quedara empate», ha enfatizado la joven.

Lejos de quedarse ahí, Aurah Ruiz ha proseguido mostrando cómo Ángel Cristo podría estar direccionando el voto de sus compañeros al revelar una conversación definitiva entre el circense y Gorka: «Le dijo a Gorka: ‘Tú ganas ahora (la prueba de líder), tú le das la directa a Blanca y dejas en la nominación a Aurah. Desempatas tú y salimos los tres airosos». Con los tres airosos, Ángel se refería a él, Gorka y Arkano, al que supuestamente quería nominar en un principio si Aurah y Blanca le hubieran aceptado el pacto. «Esta nominación sí me jode de verdad porque mi supuesto amigo, que fui madrina de su boda, me la ha clavado de verdad», ha deslizado la canaria muy decepcionada.

Por si fuese poco, Aurah Ruiz también ha dado a conocer los descalificativos con los que el hijo de Bárbara Rey se dirigía a sus ahora amigos: «Todo el tiempo que he vivido con Ángel conviviendo los ha puesto a parir. Les ha dicho de todo. Que si Gorka tenía el cerebro así de pequeño, que si son unga-unga, que son heteros súper básicos. Nada bonito, nada. Cuando les veo juntos, les veo súper patéticos. La cena esa la veo la cena con el diablo… Serán tontos».

La llamativa reacción de Ángel Cristo a las críticas de Aurah

Por su parte y al escuchar esta crítica, el principal aludido ha optado por la sorna a la hora de contestar. «He puesto verde a mis compañeros todo el tiempo, a cada momento, en cuanto se dan la vuelta es lo primero que hago. El agente doble Cristo lo único que puede decir es que me han desenmascarado, pero que la misión nominación seguirá en la unificación. Ahora con permiso voy a seguir trabajando que hay gente con hambre», fueron las palabras empleadas por Ángel Cristo frente a Aurah, visiblemente desconcertada.