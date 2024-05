Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 30 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves 30 de mayo su capítulo 68 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Gema le pedía a María y a Andrés que acudan a una cena en su casa en honor a Joaquín para levantarle el ánimo tras lo sucedido con Gonzalo pero ella rechazaba la propuesta al considerar que no deben juntarse por la diferencia de clases.

Tasio le decía a Claudia que él es el padre del bebé y que no va a permitir que ponga el bebé en adopción sin su consentimiento y que si no llegan a un acuerdo pedirá la patria potestad del bebé. Todo con Carmen de testigo intentando que las cosas no salgan a la luz para evitar más escándalos. Después, Tasio le pedía ayuda a Mateo para convencer a Claudia de que les ceda a él y a Carmen a su hijo.

Por otro lado, Carmen no dudaba en enfrentarse a Marta en la tienda acusándola de que ella sea la culpable del sufrimiento de Fina después de que la jefa le pida que la cuide ya que ella no puede hacerlo. Mientras, Isidro visitaba a su hija tras descubrir que no se encuentra bien y que estaba metida en la cama.

Sebastián Ortega se presentaba en casa de los De La Reina para darle una sorpresa a María al llevarles unos melocotones. Ella trataba de evitar quedarse a solas con su ex pero no lo consigue. Y Sebastián le proponía de nuevo tener una cita con ella a solas. Y cuando él intentaba besarla, Gema aparecía en el salón para salvar a su amiga.

Begoña sigue rehuyendo a Jesús y él le reprochaba su actitud con él después de enterarse de que no le puede dar hijos. Así, ella optaba por decirle que va a ir a visitar a su madre en lugar de quedarse con él en casa. Pero en realidad, Begoña quedaba con Elena y la ex secretaria le contaba que Jesús contrató un detective pocas semanas antes de la muerte de Clotilde y al igual que Begoña, Elena cree que quizás Jesús puede tener algo que ver con la muerte de su esposa. Lo que ninguna sabía es que Jesús las estaba espiando en una esquina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 68 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 68 de ‘Sueños de libertad’

Jesús no duda en seguir a Elena y la aborda en plena noche para saber por qué Begoña y ella se estaban citando a sus espaldas. Y la secretaria al verse de nuevo amenazada le confiesa que Begoña ha querido sonsacarle cosas porque sospecha que él pudo estar detrás de la muerte de Clotilde por haberle sido infiel con su primo.

En el dispensario, Jaime y Luz firman la paz después de haber intervenido a un operario que estaba muy grave después de que él vea que la doctora es buena en su trabajo y que deben trabajar codo a codo y no entrar en guerras personales que pueda afectar a su trabajo.

Tras hablar con Elena, Jesús no duda en decirle a Begoña que sabe que le mintió y que no había ido a ver a su madre sino a Elena y le afea que siga tratando de investigar en todo lo que hizo Clotilde con Valentín. Después de todo lo sucedido, Jesús le recomienda a Begoña que hable con Digna para aclarar todas sus dudas sobre Valentín.

Isidro decide sorprender a su hija con un desayuno en la cantina con todos sus compañeros y amigos presentes. El chef intenta acercar posturas con Fina y entenderla mejor en torno a su homosexualidad. Mientras Marta sigue sufriendo al sentirse cada vez más sola después de que Fina rompiera con ella y se rompe ante su familia.

Claudia acude a consulta para ver que todo el embarazo va bien y le cuenta a Luz sus planes de dar a su hijo en adopción y la doctora le intenta hacer ver que una vez de ese paso no va a poder saber nada de su hijo. Cuando la dependienta se emociona al escuchar el latido de su bebé, la doctora le recomienda que sea madre soltera.

Begoña visita a Digna en casa de los Merino para preguntarle por Valentín y la muerte de Clotilde y aunque al principio quería darle largas, la cocinera termina entregándole a Begoña una carta de su hijo en la que él corrobora que mató a Clotilde. Tras leer la carta, Begoña intenta pedirle perdón a su marido por desconfiar de él pero ahora es Jesús quien decide rehuirla.

Tras romperse en la comida, Andrés trata de intentar hablar con su hermana para saber que le ocurre y Marta le reconoce que no soporta seguir jugando al matrimonio perfecto y que no aguanta más con Jaime y que está atrapada en sus redes. Por su parte, María decide también confesarle a Andrés que Sebastián la acosa y el De la Reina le promete que ese hombre jamás volverá a acercarse a ella.