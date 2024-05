Ana Rosa apunta y dispara de este modo contra Ángel Cristo en ‘TardeAR’: «Es miserable»

Hace unos días, Ana Rosa Quintana ya se mostraba contundente contra Ángel Cristo por el gesto que tuvo en el plató de ‘Supervivientes’ para abanderar la figura de su padre. Este miércoles, la presentadora ha sido aún más clara contra el hijo de Bárbara Rey por sus últimas manifestaciones.

Así, ‘TardeAR’ se hacía eco este miércoles de las palabras de Ángel Cristo contra su hermana Sofía. «Ángel ya no está en la guerra diaria de ‘Supervivientes’ pero no acaba de encontrar la paz y mucho menos si le hablan de su madre y su hermana. Es verdad que si ni Bárbara ni Sofía parecen dispuestas a levantar la bandera blanca pues él parece que tampoco», avanzaba la presentadora.

Y es que Ángel Cristo Jr. ha dejado claro que no tiene ningún tipo de miedo a las demandas que le puedan interponer su madre y su hermana. «He pasado más tiempo en los juzgados que en casa», responde con cierta ironía. Pero lejos de quedarse ahí, el ya ex-concursante de ‘Supervivientes’ arremete duramente contra Sofía.

«Yo creo que debería alejarse de todo lo que le cause estrés, no quiero que ella pueda recaer y que lo pase mal en ningún momento», suelta Ángel Cristo sin ningún pudor. Todo mientras Sofía Cristo ha dejado claro que no quiere saber nada de su hermano. Unas palabras sobre las que Ana Rosa ha sido clara.

«Yo no dudo de que tenga pruebas, yo no dudo que su testimonio de su infancia y de tal aunque lo ha llevado un poco al límite que es como lo ha vivido. Ahora lo que ha dicho de su hermana me parece miserable«, sentenciaba Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana, contundente con Ángel Cristo: «Es miserable»

Tras ello, la presentadora de Telecinco no ha dudado en dar la cara por Sofía Cristo. «Una chica que ha salido, con lo que cuesta salir de una adicción, que se dedica a ayudar a los demás, que es una tía trabajadora y estupenda. Es que me parece muy miserable«, insistía Quintana. «Es lo peor», apostillaba Marisa Martín Blázquez.

«Sofía no va a recaer», aseveraba por su lado Luis Pliego. «Es que tiene mucho mérito y muchísimo valor lo que ha hecho y hace», proseguía destacando Ana Rosa. «Es que han entrado en una dinámica de soltar declaraciones públicas muy peligrosa para todos, no sé si han calculado el daño que van a terminar haciéndose porque a base de soltar estos hachazos van a terminar todos perjudicados», añadía Miguel Ángel Nicolás.

«Es que estamos hablando casi de chantajear al otro. Dice que tiene muchas cosas que contar, has tenido oportunidad de contarlo en un programa de televisión y si hay otras cosas que tienes y no has contado será que no tienes que contarlas», aseveraba Ana Rosa Quintana.

Después tras recoger algunas de las palabras de la entrevista de Ana Herminia en la revista Diez Minutos contra Bárbara Rey, Ana Rosa seguía pronunciándose. «Oye y que su madre se habrá equivocado en muchas cosas, este niño habrá vivido una infancia que no le corresponde ni con su edad, ni con las circunstancias ni con nada, pero ¿Cuántos años tiene?«, añadía la presentadora. «Todos han perdido, Bárbara fue una mujer maltratada y Sofía cayó en la droga», concluía Marisa Martín Blázquez.