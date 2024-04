Pedro García Aguado pierde los papeles en ‘Supervivientes’ y da un giro brutal a su concurso

Pedro García Aguado está protagonizando algunos de los momentos más tensos de la actual edición de ‘Supervivientes‘. El concursante ha participado en el oráculo de Poseidón tras su monumental enfrentamiento con Rubén Torres y Arkano a costa de sus últimas disputas con las tareas en los Cayos Cochinos.

Todo comenzaba cuando Arkano y Rubén Torres se disponían a hacer el arroz grupal, una actividad que, supuestamente, le correspondía a Pedro García Aguado y a Aurah Ruiz. «¿Lo vais a hacer vosotros? Nos tocaba a Aurah y a mí, eh», les reprendía Pedro de muy malas formas. «Sí, poneros vosotros si queréis, nos da igual», le ha contestado Rubén, lo que ha provocado una nueva réplica de Pedro: «Te dejaré el arroz ahí y veniros si queréis».

Al ver cómo Pedro García Aguado desechaba la oportunidad de hacerlo, Arkano ha espetado: «Pedro, por la cara, ha dicho que no cocina hoy, pero bueno, no pasa nada. Lo sacaremos adelante». Un comentario que ha llegado a oídos de Pedro que, de muy malas maneras, se ha encarado a ellos, pues no iba a consentir que se le dejara de vago: «Si lo tenemos que hacer, lo hacemos. La levanto y lo hacemos. Me pongo a hacer el arroz ahora mismo. No me jodáis. No quiero líos eh».

La seria advertencia de Pedro García Aguado: «A mí manipulaciones nada»

Por su parte, Arkano ha confesado: «A mí la verdad que no me apetece nada, pero ya que estamos aquí». «A mí me da igual ha dicho Torres, no me jodáis eh», le ha reprendido Pedro García Aguado. «Pensaba que era porque Aurah estaba mala», ha sostenido Rubén, lo que ha terminado de enervar a Pedro: «No quiero líos, ¿me vais a mí a echar en cara que yo no quiero hacer el arroz? He cambiado el día simplemente. No me digas me da igual… Las cosas claras, a mí manipulaciones nada, ¿qué cojones es esto? Yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas soy muy malo. A mí no me toquéis las narices eh. He dicho que quiero hacer el arroz y ahora decís que quiero eludir mi responsabilidad».

La bronca no se ha quedado ahí y los momentos más tensos estaban aún por llegar. Cuando parecía que Arkano y Rubén se iban a hacer cargo del arroz, Pedro García Aguado ha vuelto a escena para avivar más el fuego: «Aurah, ¿hacemos el arroz tú y yo y así no hay tonterías?». Acto seguido, los dos le han arrebatado el sitio a Torres y Arkano para ponerse con el arroz. Un gesto que ha enervado a Rubén, quien les ha afeado: «Ahora no os pongáis, que ya está hecho el arroz. Escucha un momento, que ya estaba hecha la comida».

Pedro García Aguado pierde los papeles y sentencia su concurso

Al ver como la tensión iba in crescendo, Pedro García Aguado ha decidido retirarse a las bravas y entre gritos con dardo incluido para Arkano: «Tienes que ser más claro, no tan mediocre». Precisamente en mitad de una disputa entre Rubén y Aurah, Pedro ha interrumpido con agresividad gritando: «Eh, que yo también sé gritar. Vale ya de gritar, que no he dicho que no quisiera hacerlo eh». En ese instante incluso se aprecia cómo empuja a Aurah.