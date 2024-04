Paula Echevarría sentencia en estos claros términos a David Bustamante en ‘Tu cara me suena’

Paula Echevarría acudió este lunes a la alfombra roja de los premios Laureus junto a su pareja Miguel Torres. Y lo que quizás no esperaba es que nada más llegar el nombre de David Bustamante iba a sobrevolar por allí.

Y es que una de las reporteras desplazadas hasta dicha alfombra no dudó en preguntarle a la actriz por el paso del que fue su ex pareja y padre de su hija, David Bustamante por ‘Tu cara me suena’. Y la jueza de ‘Got Talent’ no pudo ser más clara.

David Bustamante se hizo con la victoria en la última gala de ‘Tu cara me suena’, y por su puesto había expectación por saber la opinión de Echevarría. Cuando la periodista le preguntó, la actriz dejó muy claro que todo logro de su expareja le llenaba de felicidad, y fue muy contundente para los micrófonos de Europa Press.

Paula Echevarría deja claro cómo es su relación con David Bustamante

«Yo siempre he dicho que es uno de los mejores cantantes de España y lo seguiré diciendo», recalcó Paula Echevarría a los medios sin extenderse más, dejando claro que no queda ningún tipo de mal rollo entre ella y el cantante, y que lo apoya en su nueva aventura televisiva.

La actriz dejó muy claro que el protagonista de la noche, y de su vida, es Miguel Torres, aunque por el momento los planes de boda están más que descartados. «¿Habrá más matrimonio que tener un hijo en común?», señaló la exmujer de David Bustamante, que no tiene pensado dar el paso.