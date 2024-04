El hachazo de Manel Fuentes a David Bustamante en ‘Tu cara me suena’: «No te vengas arriba»

Manel Fuentes no dudó en parar los pies a David Bustamante mientras charlaban antes de que el cantante pasase por el clonador. El presentador de ‘Tu cara me suena’ estaba presentando a Daniel Diges, compañero de Miguel Lago en la segunda gala, cuando tuvo que detener al extriunfito.

El cantante acudió al programa para interpretar su tema ‘Algo pequeñito’ junto a Miguel Lago, recreando su actuación en Eurovisión 2010. Pero antes de pasar por el clonador, Bustamante no se cortó en bromear. «Quiero recordar que nosotros quedamos séptimos, pero muy bien, ánimo», señaló el concursante.

Manel Fuentes frena a Bustamante: «Tú estabas de corista»

Entonces, Manel Fuentes interrumpió las risas del compañero de Chenoa. «Tú estabas de corista, tampoco te vengas arriba», espetó el presentador, que dejó a David Bustamante sin saber dónde meterse. «¿Y los coristas no tienen importancia? Que con las vueltas aquellas casi me hago dos esguinces», bromeó el concursante.

Manel Fuentes y David Bustamante en ‘Tu cara me suena’

No es el primer dardo que el conductor de ‘Tu cara me suena’ lanza en lo que llevan de edición. Ya en la primera gala hizo referencia directa a la participación de Chenoa en ‘El Desafío’ con algo de humor. «A su lado, no es Ilia Topuria, pero tiene mucho gancho», dijo refiriéndose a la jueza. Entonces Àngel Llàcer admitió haber seguido muy de cerca su concurso.

«Pero siempre está sufriendo la chavala, pero ¿a qué has ido?», preguntó Llàcer también, siguiendo con los zascas de Manel Fuentes, y la intérprete se puso seria para contestar. «Pero, ¿qué quieres que haga? Pues a pasarlo mal, son pruebas muy duras. Tú no durarías ni la primera etapa. Venga, hombre…», respondió la presentadora de ‘OT 2023’.