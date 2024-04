El equipo médico de ‘Supervivientes’ traslada esta decisión con Claudia tras ser apartada

Claudia Martínez no pasa por su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘. La joven perdió de su lado el pasado jueves a Mario González, su pareja, cuando éste resultaba ser el expulsado a decisión de la audiencia. Por si fuese poco, el joven se negó a participar en la repesca, lo que imposibilita que los dos se vuelvan a ver hasta que, al menos, la joven salga expulsada.

Sin embargo, parece que los dos pueden llegar a verse antes de que se produzca la expulsión de la superviviente puesto que la organización le ha evacuado por un motivo que podría poner en serio peligro su continuidad en los Cayos Cochinos. En un momento determinado de la gala, Sandra ha conectado con Claudia para preguntarle por su estado: «Llevo pachucha varias semanas y tengo dolores de estómago horribles con una sensación muy fuerte de ganas de vomitar, mareos, malestar… Aparte de las fuerzas, que aunque en las pruebas llegue y lo intente dar todo, el combustible que tengo llego y lo gasto allí. Estoy súper, súper débil y sobre todo eso, mucho mucho malestar en el estómago».

En la misma línea, la concursante ha compartido su pronóstico: «Ha ido aumentando. Al principio no quería decirlo y me intentaba callar porque me daba miedo. Al estar con Mario, él lo veía y por las noches me empezaba a doler, sonidos raros, me mareaba y me quedaba dormida y no hacía mi turno de fuego y me lo tenía que hacer él…Ya disimular no se podía». Precisamente ante su malestar en el concurso, la presentadora le ha preguntado por su nominación y su posible marcha.

«Si tienen que echar a alguien creo que tiene que ser a mí. Los médicos dirán pero soy la que peor está. No digo que no tenga ganas de quedar, pero una cosa son las ganas y otra las fuerzas. No es por Mario, esto viene de antes», ha compartido la concursante. Lejos de quedarse callada, Claudia ha reiterado: «Si tengo que pedir que se salve alguien, pues esta vez no voy a pedirlo por mí aunque obviamente me encantaría».

Finalmente, al término de la gala, Sandra Barneda ha contactado con Claudia para transmitirle la decisión del equipo médico. «Como bien sabes has sido evacuada para el estudio y evaluación de ese cuadro gástrico que presentas. Según el equipo médico, las pruebas que te han hecho no son concluyentes y tendrás que someterte a diversas pruebas para decidir si finalmente podrás continuar en ‘Supervivientes’ o deberás volver a Madrid definitivamente«.

Con la continuidad de la joven en vilo, Sandra ha proseguido diciendo: «La decisión está en manos como sabes del doctor. Con las pruebas que te han realizado hasta ahora no ha sido posible, no son concluyentes». Por lo tanto, la concursante permanece aislada a la espera de dichas pruebas y su concurso pende de un hilo. Por su parte, Claudia ha manifestado: «Estoy un poco en shock con lo que me habéis enseñado antes (la decisión de Mario de no continuar en el programa). Estoy como triste, un poco decepcionada… Nos ha costado muchísimo estar aquí y ya que estaba metido, no entiendo. Tendré que hablar con él si me voy o más adelante a ver qué le está pasando. No lo entiendo, la verdad».

Claudia tendrá que hacerse más pruebas médicas, ya que las hechas hasta ahora no son concluyentes



La reacción de Claudia ante la negativa de Mario de continuar en ‘Supervivientes’

Además de compartir su estado de salud, la concursante ha podido saber cómo le fue a Mario tras su expulsión. En concreto, la joven ha podido conocer la renuncia de Mario González a participar en la repesca. Su reacción no se ha hecho esperar: «¿Por qué? No lo entiendo».

Visiblemente afectada, Claudia ha comentado: «Al final su concurso es el suyo y el mío es el mío. Pero mí me da mucha pena porque para mí era el ganador indiscutible. Me da mucha pena la verdad. Tú lo conoces, sabes cómo es. Es un tío increíble. No ha tenido la oportunidad de ser él, le ha costado adaptarse… Lo respeto y si él no puede más voy a estar con él».