‘Supervivientes’ expulsa a Mario González y su marcha es definitiva por un motivo inaudito

La expulsión vivida durante la séptima gala de ‘Supervivientes 2024‘ ha sido de todo menos tranquila. De hecho, la tensión se ha mantenido hasta el final al enfrentar a la única pareja de la edición. Tras unas nominaciones explosivas, ejecutadas hace ahora una semana, la audiencia ha tomado una drástica decisión que altera la continuidad del concurso. En concreto, los seguidores del espacio han dictaminado que Mario González sea el sexto expulsado de la edición.

Nada más comenzar la nueva gala del reality, Jorge Javier ha dado paso a los porcentajes ciegos. En esta ocasión, el concursante salvado se hacía con un elevado 52%. También el segundo salvado de la noche se ha hecho con buena parte del apoyo del público puesto que reunía un 29%. Frente a ello, el expulsado semanal se hacía con el 19% del apoyo de la audiencia.

Cabe recordar que la expulsión se debatía entre cuatro concursantes tras unas impactantes y sorprendentes nominaciones vividas hace una semana. Después del correspondiente reparto de puntos, Mario González, Claudia Martínez, Marieta y Javier Ungría se erigieron como concursantes expuestos. Sin embargo, el listado de supervivientes expuestos se reducía a tres tras la salvación de Marieta el pasado martes.

Poco después, el conductor de ‘Supervivientes’ ha conectado con los concursantes para llevar a cabo la primera de las salvaciones. En concreto, Javier Ungría se ha librado de la expulsión. Por tanto, esta salvación dejaba la expulsión en u duelo determinante, de los más épicos que se recuerden en la edición: Claudia Martínez contra Mario González.

La decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Tras anunciar la salvación de Javier Ungría, Jorge Javier Vázquez ha comunicado el estado de los porcentajes. «Os tengo que decir que los porcentajes en estos momentos son 58% y 42%», ha compartido el presentador frente a la súplica de Claudia para que fuese ella la expulsada. Poco después, Jorge Javier ha ofrecido el veredicto final de la audiencia. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Claudia«, han sido las palabras empleadas por el presentador. Por tanto, Mario se erige como sexto expulsado de ‘Supervivientes’.

Las reacciones ante la marcha de Mario no se han hecho esperar. «Es mi culpa esto. Sí, te he perjudicado en todo», ha sollozado Claudia tirada en el suelo de La Palapa mientras Mario intentaba calmarla. «Que no, me has ayudado en todo. Si no llegas a estar aquí yo no aguanto tanto tiempo, aunque haya sido poco. Ya, por favor, todo va a estar bien. Te lo prometo», le ha trasladado visiblemente preocupado.

De hecho, a posteriori, el joven ha compartido con sus compañeros unas desgarradoras palabras: «Es algo que puede pasar cuando no te muestras como eres y la situación te sobre pasa. Quiero aprovechar para pedir perdón si alguna vez he ofendido, molestado a alguien. Me da pena irme así porque no me habéis conocido. Por favor, cuidármela hoy, mañana y los días que sean necesarios y nada, que gracias a todos. Lo siento familia y a mi hijo que le he fallado. Le prometí que iba a ganar. Sabía que era muy difícil, pero bueno. Me da pena por mi familia sobre todo, mi gente y mi primo que estará en plató y le habrá costado defender una actitud como la mía. Me vuelvo con mi hijo y en el fondo estoy deseando verle porque no le puedo echar más de menos».

No obstante, Mario optaba a la repesca junto a Laura Matamoros, Kike Calleja, Rocío Madrid y Lorena Morlote y esta misma noche tenía por delante la opción de unirse nuevamente a la convivencia a decisión de la audiencia en un televoto exprés. Sin embargo, la ha rechazado sorprendentemente. Una decisión inaudita fruto de su mal perder que le ha dejado fuera del proceso, convirtiéndose por tanto en eliminado definitivo.