Cristina Pardo corta de raíz a Iñaki López por su comparación de Ayuso: «Eso sí que no»

Este jueves, ‘Más vale tarde’ analizaba y debatía las imágenes publicadas en las que se le ve a Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y tras escuchar las valoraciones de sus colaboradores, Iñaki López dejaba un nuevo dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, después de hacerse eco de las explicaciones de Alfonso Serrano, Ramón Espinar o Carmen Morodo opinaban sobre la pillada al número dos de Ayuso con su pareja después de todas las informaciones que están saliendo sobre él. Y después de recoger también la opinión de Óscar Puente, era Cristina Pardo la que daba su visión de los hechos.

«Es que esto no me parece nada oscuro», opinaba Cristina Pardo sobre la fotografía de Serrano con la pareja de Díaz Ayuso. «Con lo poco que le gusta a Óscar Puente que le hicieran fotos y le siguieran de una forma bochornosa y lamentable, en mi opinión, que le sacaban vídeos en redes sociales y fotos con mujeres, a él le sentaba mal y con razón. Hay partes de la vida privada en la que no sé si los políticos deberían entrar», aseveraba la presentadora.

Después era Iñaki López el que tomaba la palabra. «La presidenta es la que se ha metido sola en ese charco. Recordemos que la presidenta nos mintió, dijo que era un piso y eran dos, hablaba de que era Hacienda quién le debía dinero a su novio», exponía el presentador. «Pero Iñaki no se puede seguir a la gente por la calle ni cuando está en un bar», le replicaba Ramón Espinar.

Cristina Pardo frena a Iñaki López por su comparación de Ayuso

Iñaki López y Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’.

Tras ello, debatían si todo esto le puede dar o quitar votos a Ayuso, Iñaki López era contundente. «A veces la gente prescinde de tener en cuenta la corrupción para votar cuando un candidato se envuelve en la bandera. Eso lo hemos visto con Jordi Pujol, lo vemos con Ayuso y creo que deberíamos estar en lo importante», sostenía el presentador.

Era entonces cuando Cristina Pardo frenaba a su compañero para matizarle lo que había dicho. «Hombre de todas maneras, Ayuso todavía no está imputada en nada, lo digo porque Jordi Pujol….», le corregía la presentadora. «Jordi Pujol es que no pisará la cárcel nunca, esa es otra», apostillaba entonces Iñaki López.

«Ni tiene patrimonio a su nombre ni le ha dado contratos», defendía también Morodo. «Pero se aprovecha del patrimonio en el que reside actualmente», destacaba Iñaki. «Eso si que no Iñaki», le replicaba la colaboradora. «Si te aprovechas de un patrimonio obtenido ilegalmente ahí si que tienes un problema. Solo sé que Ayuso sigue defendiéndose asegurando que nada del dinero del contrato ha salido del bolsillo de los madrileños cuando el dinero defraudado de Alberto González si que ha salido del bolsillo de los madrileños», sentenciaba Iñaki.