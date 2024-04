Alejandra Rubio dice ‘se acabó’ a ‘Así es la vida’: «No voy a participar en nada más»

Desde que el pasado miércoles saliera publicada la revista Semana con la exclusiva de José María Almoguera y su todavía mujer Paola Olmedo cargando duramente contra Carmen Borrego e incluso con Terelu; Alejandra Rubio no ha dudado en pronunciarse y ser crítica con su primo en ‘Así es la vida’, el programa en el que casualidades del destino ambos trabajan.

Así, el mismo miércoles, la hija de Terelu Campos ya se mostró crítica con su primo y retratándole al dejar claro que ya es un «personaje» y que lo que ha hecho es injusto. Este viernes, Alejandra ha vuelto a mostrarse de lado de su madre y de su tía y de criticar a su primo.

Y es que Alejandra Rubio este viernes ha explotado en ‘Así es la vida’. Ya empezaba cuestionando a Mediaset y ‘De Viernes’ lo que estaban cebando sobre la entrevista de Terelu asegurando que iba a hablar de la relación de ella y Carlo Costanzia y dejando claro que era mentira.

Poco después, la colaboradora se hartaba de escuchar lo que estaba diciendo Antonio Montero y se le escuchaba decir que no podía más. «Es alucinante que digáis que el hijo puso la mano para cobrar la exclusiva del embarazo. La que puso la mano es ella y le tenía que haberle dado todo el dinero porque es la noticia del hijo de su hijo», decía el colaborador enfrentándose a Gema Fernández y al resto de sus compañeros que pedían coherencia al hijo de Borrego.

Alejandra Rubio se enfrenta con Antonio Montero: «Eres un bestia»

Lejos de quedarse ahí, Antonio Montero seguía defendiendo la exclusiva de José María Almoguera. «Ellos han pensado nos hemos separado, ¿Cuánto va a tardar Carmen Borrego en hablar? ¿Cuánto han tardado Carmen y Terelu en ir a la tele? Si es que les conoce y ha dicho para que hablen de mi separación voy a hablar yo», sostenía el colaborador.

«De verdad no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. Cero patatero. ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Que mi madre se va a sentar en un plató de televisión y ha puesto una cláusula para no hablar de mí», le contestaba Alejandra Rubio. «De ti no pero de tu primo sí, ¿y con qué derecho? más derecho tiene de hablar de ti», replicaba Antonio Montero.

«Mi primo es el que ha nombrado a mi madre, mi madre no le ha nombrado a él en ningún momento», le recordaba Alejandra a su compañero. «Qué bestia eres Antonio de verdad», le soltaba. «Yo esto no lo aguanto más», se le escuchaba decir por lo bajo.

Alejandra dice «se acabó»: «No voy a hablar más de esto»

Tras ello, el resto de colaboradores de ‘Así es la vida’ seguían desmontando los argumentos de Antonio Montero. Después, César Muñoz tomaba la palabra para dejar claro que las Campos si tienen límites y uno lo había puesto Alejandra Rubio y la propia Terelu al poner de clausula para sentarse en ‘De viernes’ no hablar de su hija y su relación.

«Yo ya de verdad digo que esto se ha acabado. No voy a entrar en nada de esto ni voy a participar en nada más de esto, ya veré que hago con lo que sea. Pero para mí esto ya ha terminado, lo tengo clarísimo», sentenciaba Alejandra Rubio dejando claro que no va a seguir hablando de la exclusiva de su primo.