Alejandra Rubio deja de una pieza al retratar a su primo en ‘Así es la vida’: «Es un personaje»

La exclusiva que este miércoles han dado José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo en la revista Semana ha caído como una auténtica jarra de agua fría sobre las Campos. Por ahora Carmen Borrego desconoce esta entrevista en la que su hijo y su nuera dejan demoledores titulares contra ella. Una entrevista que este miércoles han analizado en ‘Así es la vida’ con Alejandra Rubio mostrándose disgustada con su primo.

Y es que el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha empezado enfocando al propio José María Almoguera que se encontraba en el control desde el que se realiza ‘Así es la vida‘ pues él trabaja fuera de cámaras en el programa en el que colaboran su adre y su prima.

Nada más arrancar, Sandra Barneda ha querido saber lo que pensaba Alejandra Rubio y la hija de Terelu no ha podido ser más clara con su reacción. «Me río por nerviosismo. No sé… Me ha parecido demasiado, demasiado«, aseveraba de primeras.

«¿Cómo resumirías la entrevista?», le volvía a preguntar Sandra a su colaboradora. «Me parece demasiado, ya que hablamos en estos términos, es muy ‘too much’ (demasiado). Es que yo te juro que no sé ya qué decir. Estoy viviendo una situación surrealista», proseguía diciendo Alejandra.

Después de ver y escuchar que su primo hacía esta exclusiva porque no quiere que nadie hable en su nombre ni en el de su mujer sobre su ruptura. «Si tú das esta exclusiva por ese motivo cuando el tema se hubiera acabado en dos semanas. Al final estás dando una entrevista abriendo un melón del que se va a hablar muchísimo tiempo y poniéndonos a todos en un compromiso», destacaba.

Alejandra Rubio, muy crítica con su primo: «Yo priorizo otras cosas antes del dinero»

«A mi esto no me representa, no quiero tener nada que ver con esto. No es mi forma de actuar ni de ser. Yo no estoy orgullosa de esto, ni lo comparto ni absolutamente nada. Otra cosa es que estoy trabajando de esto y tengo que comentarlo y me lo tengo que comer», sentenciaba Alejandra Rubio dejando claro que no estaba nada de acuerdo con lo que había hecho su primo José María.

Lejos de quedarse ahí, Alejandra Rubio cuestionaba a su primo por criticar a su madre en público. «Es que yo no hablaría así de mi madre en ningún momento, las cosas de familia se hablan en familia. No está bien hacerlo público. Me sorprende porque una persona que quiere ser personaje público no hace estas cosas. Es que ya es un personaje quiera o no lo quiera. De mí se ha especulado tanto estos meses que para mí lo fácil habría sido hacer una portada y vivir feliz. Es lo fácil, coger dinero rápido. Pero yo priorizo otras cosas antes del dinero», soltaba la hija de Terelu sin pudor.

Por último, Alejandra Rubio reconocía que le dolía muchísimo todo esto y lo que le afectará a su tía. «Me da mucha pena, no quiero ver el momento en el que ella vea esta entrevista. No se lo merece», concluía.