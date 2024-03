Xavier Sardá le pregunta a Ana Rosa por Ayuso y lo que responde prende ‘TardeAR’

ºRaro es el día que Ana Rosa Quintana no suelta alguna pulla hacia Pedro Sánchez o el Gobierno desde ‘TardeAR‘. Y es que pese a que con su salto a la tarde, la presentadora ha dejado de hablar de política en sus tertulias siempre que puede cuela algún dardo. Y eso es lo que ha hecho este lunes provocando que Xavier Sardá le frenara y sacara a colación el nombre de Isabel Díaz Ayuso.

Todo se producía cuando Ana Rosa Quintana abordaba las alergias primaverales con César Carballo. Y es que parece que este año las personas que tienen alergia lo van a pasar peor que otros años debido a la escasez de lluvia y a las altas temperaturas que hay.

Y justo cuando César Carballo hacía referencia a como algunas alergias hacen que te entre dolor de cabeza, Ana Rosa Quintana no dejaba escapar la ocasión para lanzar un nuevo dardo a Pedro Sánchez. No obstante, Xavier Sardá no estaba dispuesto a que la presentadora pudiera seguir atacando al Presidente del Gobierno.

«No es lo que le pasa a Sánchez, que últimamente le está dando mucho dolor de cabeza, pero es por el caso Koldo«, soltaba Ana Rosa sin cortarse. Al escucharla, era Xavier Sardá quien le frenaba en seco y le daba un corte. «Bueno, pero Ayuso con su novio, ¿qué? ¡No empecemos, eh!«, le espetaba.

Antes de que el resto de colaboradores pudieran soltar algo, Ana Rosa paralizaba a sus compañeros. «No, no, no», advertía. «Pues Ayuso con su novio, cuando lo admitan a trámite y se vea el juicio, ya veremos qué pasa. Los otros ya sabemos que se lo han llevado a manos llenas, 18 millones de euros», sentenciaba la presentadora.

Y por lo bajo se le escuchaba a Carolina Ferre decir que era «imposible de defender las dos cosas». Y para evitar seguir entrando en debate con todos, Xavier Sardá le pedía a César Carballo que siguiera con sus asuntos. «La política provoca alteraciones también, ya lo vemos», añadía con cierta sorna Ana Rosa Quintana.