Todos señalan lo mismo ante lo captado con Marieta al final de la gala de ‘Supervivientes’

Marieta se ha incorporado ya a ‘Supervivientes 2024‘. El torbellino de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ acaba de aterrizar en Honduras dispuesta a agitar los Cayos Cochinos y hacer que la pérdida de Carmen Borrego sea lo menos notoria posible y se olvide rápido.

La joven entra como reserva para suplir la baja de Zayra Gutiérrez, casualmente entra más tarde que el resto cómo pasó en ‘Tentaciones’ y promete dar que hablar tanto o más que en el reality por parejas. ¿Será la gran protagonista de la edición? ¿O acabará decepcionando?

Su ex, Álex, declaraba hace unos días que ‘Supervivientes’ no es su concurso y que no será una buena participante. También auguró que tan solo se limitará a crear gresca. Precisamente es lo que se espera de Marieta, que dinamice la convivencia y origine nuevas tramas.

De momento, su debut en el formato aventurero ha sido un tanto accidentado, pues su salto desde el helicóptero se produjo en pleno temporal en los Cayos Cochinos y su caída al agua le provocó un percance, pues el impacto con el aguar le ocasionó un hematoma en el glúteo. Gajes del oficio.

Al final de la gala, Marieta irrumpió en la Palapa y Laura Madrueño le dio la bienvenida, pero lo cierto es que el recibimiento fue tremendamente frío y ni un solo concursante se acercó a saludarla con un beso o un abrazo. Desde casa, se le apreció bastante desubicada. También nerviosa cuando se presentó ante todos.

Además, algunos concursantes como Miri o Ángel Cristo pusieron caras de pocos amigos cuando Marieta explicó quien era y que su fama la había ganado gracias a ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Las redes se han llenado de críticas por esa recepción y muchos barruntan que su llegada va a traer problemas y recelos en la convivencia:

El recibimiento a Marieta ha sido muy de película de la tarde de Antena 3. Yo si fuera de ella me pondría chaleco para ir en la barca de vuelta a la playa. #SVGala4 — Lucía (@luciamiru) March 29, 2024

Pero que mierda de recibimiento a Marieta y la cara que han puesto todos? Lol #SVGala4 — Jeeenn 🍋 (@Jeeenn_vg) March 29, 2024

El recibimiento que le han dado a Marieta y las caras que han puesto? Ven competencia 💋#SVGala4 — nawja (@randomgirl02_) March 29, 2024

Pobre Marietta, vaya mierda de recibimiento. Sobre todo de los que van a ser su grupo a partir de ahora. #SVGala4 — JESUS (@JAHXP) March 29, 2024

Vaya mierda de recibimiento a Marieta.



Ni dos besos le han dado los maleducados.#SVGala4 — Spike Molinero Peñate #MARIETA (@NiedMaFia) March 29, 2024

Me parece de vergüenza el recibimiento del grupo a Marieta. #SVGala4 — Claudilla de Magallon🥭 (@Clausintx) March 29, 2024