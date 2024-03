Shock en ‘La Moderna’ con la muerte de este personaje principal en su nueva temporada

Tras concluir su primera temporada este jueves con la esperada boda de Matilde e Íñigo, que se veía teñida de sangre tras los disparos del sicario al novio y a Rosario, la madre de la novia; ‘La moderna’ ha estrenado este viernes su segunda temporada retomando lo que sucedió tras la boda y los disparos.

Así, Rosario se despedía de sus hijas tras recibir el disparo y le pedía a Matilde que sea feliz y cuide de sus hermanos. Y a la pequeña Clarita le pedía que estudie mucho y que le dijeran a Pablo que le quiere y que está muy orgullosa de todos. «Me voy», añade Rosario justo antes de morir en brazos de sus hijas en la iglesia.

Mientras, el sicario llenaba de sangre y temor la boda, Aguirre intentaba jugársela a don Fermín para hacerse con el salón de té haciendo trampas en el póker. Algo que provoca un fuerte enfrentamiento entre ellos

Don Fermín ha descubierto que Aguirre le ha engañado para hacerse con #LaModerna 😱

Don Fermín ha descubierto que Aguirre le ha engañado para hacerse con #LaModerna

Por su lado, Marta está en completo shock en casa de Antonia tras encontrarse a su tío muerto en casa. «Salí corriendo, no me dio tiempo a coger ropa limpia. Antonia mi tío ha muerto. Cuando llegué estaba ahí tirado lleno de sangre, muerto», le confesaba ella a Antonia. Ahora, Marta está muerta de miedo pues cree que todos van a creer que había sido ella y más después de que una vecina la pillara huyendo anchada de sangre.

Marta está totalmente en shock después de encontrarse a su tío muerto

Después de perder a su madre durante su boda, ahora Matilde no se separa del hospital pues Íñigo se bate entre la vida y la muerte tras recibir otro de los disparos del falso fotógrafo. «Los médicos dicen que hay que tener fe, pero como voy a tener fe si mi madre se ha muerto en mis brazos. Al parecer la bala le tocó cerca de la columna vertebral y va a ser una operación uy larga», les cuenta Matilde entre lagrimas a Esperanza y Elías.

Por su parte, doña Carla se reúne con Aguirre y le reprocha que su sicario no fuera capaz de matar a Matilde tal y como habían acordado y tampoco que haya conseguido quedarse con La Moderna. «Si tan efectivo es eso de ir pegando tiros no debería seguir viviendo», le decía ella. «Yo ya le avisé de que no sería efectivo ir pegando tiros en una boda», le replicaba él. «Es usted un inútil», espetaba doña Carla.

«Igual usted se ha equivocado y le ha dicho a ese pistolero que a quien tenía que disparar era al novio y no a la novia porque en realidad a quien se quería quitar del medio era a él», añadía doña Carla.

Doña Carla está furiosa con Aguirre por no haber matado a Matilde

A la espera de la llegada de Miguel Ángel Muñoz, ‘La moderna’ ha recibido este viernes a uno de los nuevos personajes de la serie, Mario, el ex novio de Teresa, al que interpreta Álex Adróver.

Mario vuelve a #LaModerna a buscar a Teresa. ¿Qué querrá el ex novio de la encargada?



Finalmente, doña Carla se ha comprometido a pagar todos los gastos del doctor Aramburu , que es el único que es capaz de poder salvar la vida de Íñigo. Todo después de sentirse culpable de que Íñigo pueda morir después de haber encargado ella el asesinato de Matilde.