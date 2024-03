Ramoncín pega un severo repaso a Ayuso y señala el detalle que lo desmonta todo

Este sábado 23 de marzo, ‘LaSexta Xplica’ dedicó parte de su mesa de debate a abordar el tema de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de defraudar 320.000 euros a Hacienda. Y Ramoncín fue uno de los más duros con el novio de la presidenta madrileña, y con ella misma.

El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que este cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia de la Covid-19. El fraude estimado por Hacienda asciende a 350.951 euros, y fue cometido en los años 2021 y 2022. Además de dos delitos de fraude fiscal, también está acusado de falsedad documental.

«En un momento en el que la gente se está muriendo a miles, que un desahogado se está haciendo millonario vendiendo mascarillas, me repugna. No tendría un amigo así y menos una pareja», ha dejado claro Ramoncín. Además, ha señalado que «cuando ese señor se queda con 320.000 euros, a la primera a la que está defraudando es a su pareja, que es la primera que tiene que administrar ese dinero para hacer hospitales, para hacer escuelas, para que haya buenos profesores y bueno sanitarios».

Según el cantante, «en política no solo se habla de lo que es legal o no, sino de lo que es ético, de lo que es moral. Hay cosas que son legales y que permiten la legalidad, pero que no permite la moralidad. Y a mí los desahogados me producen el mismo asco lleven la bandera que lleven, el mismo rechazo».

Ramoncín acusa a Díaz Ayuso de mentir sabiendo la verdad

Ramoncín ha criticado la defensa acérrima que Isabel Díaz Ayuso está haciendo de su pareja, aunque también cree que «el amor hace cosas muy locas». «Hemos visto cómo se decía una cosa hoy y otra mañana, cómo ocurrían cosas respecto a la libertad de expresión. A mí me resulta increíble que alguien que sabe en el fondo que eso se ha producido de esa manera, porque tenga un tipo de ideología no lo diga. Eso es lo que está matando este país», prosigue el colaborador de ‘La Sexta Xplica’.

Pero el cantante ha ido más allá en sus críticas a todo lo ocurrido en estos últimos días: «Da la sensación de que tienen un manual que en el capítulo primero dice: ‘la gente es gilipollas’, y como la gente es gilipollas vamos a mentir y una cosa que es obvia vamos a decir a todas luces que no lo es».

«Son hechos, son realidades. Hemos visto a una autoridad, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, llegar al día siguiente y seguir en la mentira (…) Y esto empieza el día que una moción de censura saca del poder al Partido Popular y un señor que se llama Pablo Casado, al que fulminan en el momento en el que intenta avergonzar lo que estaba ocurriendo con el hermano de la presidenta, en una intervención parlamentaria en menos de 5 minutos insulta 20 veces al presidente del Gobierno. Y ahí empieza lo que está ocurriendo ahora», sentencia Ramoncín, señalando el origen de su polémica.