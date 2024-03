«Maltratador»: Kiko Hernández es capaz de esta incendiaria publicación contra Antonio David

Kiko Hernández ha cargado las tintas como nunca antes contra Antonio David Flores, al que ha llamado «sinvergüenza», «maltratador», «delincuente» y «monstruo» sin amilanarse. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram tras haberse referido a él en el canal de YouTube en el que el exmarido de Rocío Carrasco está marginado.

La réplica del excolaborador de ‘Sálvame‘ ha sido implacable e incendiaria, y a buen seguro que dará mucho que hablar. «El día de la mujer, no podemos olvidar algo que nos tocó a todos el corazón. Un relato de su exmujer donde le defino como un maltratador. Utilizando a sus hijos para hacer violencia vicaria. Qué asco me das… delincuente», sentencia sin cortapisas. «Y sigue suelto», lamenta Kiko, que cree que Antonio David debería estar encarcelado.

Al hilo, Kiko Hernández recuerda a todos sus seguidores la «cobardía» del padre de Rocío Flores para que no se reabra una causa sobreseída y se complique su horizonte penal: «Según tu exmujer eres un maltratador para todo un país. La pregunta, ¿has denunciado? La respuesta es ‘no’. Pues con eso no quedamos».

«Tengo paciencia, estoy desconectado de todo, pero si me tocas las palmas, yo te bailo», le advierte. «Para conseguir 20€ de Bizum de tus seguidores, haciendo cuatro horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas, que es de lo que vivías, de robar multas y de ser marido de la hija de la más grande», prosigue Kiko Hernández en su demoledor y preciso retrato de Antonio David Flores.

Y esto no es todo, pues en la última publicación, Kiko ha elevado aún más el tono empleando estos crudos términos: «Qué pena para lo que has quedado. Estás muerto mediáticamente y hoy es el último día que hable de ti, vividor. No quiero hablar más de maltratadores de mujeres y que utilizan la violencia mediática vicaria. Eres un MONSTRUO. Según el relato de tu exmujer, Rocío Carrasco, hasta siempre, ya estás en el olvido amigo. Y, por cierto, paga las deudas de Hacienda, deja de cobrar en negro a través de tu representante, sinvergüenza».