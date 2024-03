‘Fiesta’ se rearma con el fichaje de esta colaboradora que vuelve a Telecinco tres años después

Parece que Telecinco sigue levantando el veto a diferentes rostros que estaban prohibidos. Tras sorprender con el fichaje de Rosa Benito el pasado viernes como colaboradora de ‘De Viernes’, ahora ha sido ‘Fiesta’ quien ha seguido los pasos al rescatar a otra colaboradora que llevaba apartada de la televisión varios años.

Así, este sábado, ‘Fiesta’ arrancaba con un cebo protagonizado por los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ para anunciar el fichaje de dos colaboradores ‘bomba’ que iban a dar mucho que hablar. Sobre todo uno de ellos.

Eran casi las siete de la tarde cuando ‘Fiesta’ inauguraba su propia palapa para hacer una tertulia de ‘Supervivientes 2024’. Una sección en la que han participado colaboradores habituales del espacio que presenta Emma García como Alejandra Rubio y Makoke y dos colaboradores que participaron en ‘Supervivientes’ como Ana María Aldón y Pipi Estrada.

Pero además, el espacio producido por Unicorn Content contaba con otros dos colaboradores nuevos para analizar todo lo que ocurra cada semana en ‘Supervivientes 2024’. Uno de ellos es Tom Brusse, ex-participante del reality y de ‘La isla de las tentaciones’ así como de ‘La casa fuerte’.

Irene Rosales, fichaje sorpresa de ‘Fiesta’

Y la otra es Irene Rosales. Así, la mujer de Kiko Rivera sorprendía al volver a un programa de Telecinco tras haber sido colaboradora de ‘Viva la vida’ hasta 2021. La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ decidió abandonar el espacio que presentaba Emma García ante las continuas polémicas familiares que tenía que afrontar.

Su vuelta a Telecinco es únicamente para comentar ‘Supervivientes’, por lo que no tendrá que afrontar tampoco ninguna noticia relacionada con la familia Pantoja. No obstante, parece que con su regreso se abre la puerta a la vuelta de Kiko Rivera a la cadena o por lo menos que pueda volver a nombrarse después de que estuviera vetado y tuvieran que referirse a él como el «hijo de Isabel Pantoja» o el «hermano de Isa Pi».

«La última vez que estuve en Telecinco fue pleno covid, no había público. Este verano haría tres años», confesaba Irene Rosales después de que Emma García le diera un fuerte abrazo y le dijera que le hacía mucha ilusión su vuelta en ‘Fiesta’.

Tras ello, la presentadora de ‘Fiesta’ le preguntaba cómo ha sido su vida desde que dejó la televisión. «No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar ‘Supervivientes», añadía Irene.