El jurado y público de ‘El Desafío’ impugnan al programa su favoritismo a Pablo Castellano

Este viernes 15 de marzo Antena 3 emitió la semifinal de la cuarta edición de ‘El Desafío’ en la que Pablo Castellano se tuvo que enfrentar al reto de la apnea. Sin embargo, el marido de María Pombo estaba muy enfermo cuando realizó la prueba, con mucha fiebre, por lo que se tuvo que conformar con una marca de 2,42 minutos.

El influencer no quedó nada conforme y se mostró muy enfadado por no haber sido capaz de demostrar su valía. Por tal motivo, se le propuso a la dirección del programa que el joven repitiese la apnea. Finalmente, recibió el visto bueno de la dirección y se volvió a enfrentar a la temida prueba bajo el agua.

Antes de sumergirse, Roberto Leal recordó que «el jurado asumió» la decisión de la dirección. Sin embargo, Santiago Segura le cortó de inmediato: «No, no, al jurado no se le preguntó y el jurado no decidió nada». Ante esto, el presentador, tirando de sentido del humor, le espetó que «como al jurado le paga dirección y producción ejecutiva, aceptó».

No obstante, el director cinematográfico reconoció que no les había gustado la decisión tomada por la dirección del programa. finalmente, Pablo Castellano consiguió la increíble marca de 3:55 minutos bajo el agua, superando las marcas de todos sus compañeros. El influencer no pudo evitar romper a llorar al salir a la superficie, preso de la emoción, y antes de someterse a las valoraciones del jurado.

Pablo Castellano se convierte en el ganador de la semifinal con polémica

Santiago Segur felicitó a Pablo Castellano por esta excelente marca, pero confesó estar algo «confuso», pues seguía sin entender que un concursante pudiese repetir una prueba porque en el momento de hacerla no estuviese en las mejores condiciones físicas. «Es cierto que la posibilidad que te da el programa de repetir la prueba es un agravio comparativo con otros compañeros a los que alguna prueba les ha salido mal», aseguró, por su parte, Juan del Val.

No obstante, el escritor reconoció que «hay que tener mucha valentía para repetir una prueba, porque hay más posibilidades de quedar mal». Por ello consideró que Pablo Castellano debía de ganar y pasar a la final. Por último, Pilar Rubio desveló que, cuando el influencer estaba con fiebre, el programa le dio la oportunidad de cambiar de prueba y él se negó.

Criticas a ‘El Desafío’ por su trato de favor al marido de María Pombo

Finalmente, Pablo Castellano se convirtió en el ganador de la primera semifinal al recibir las puntuaciones más altas por parte de Juan del Val y de Santiago Segura, convirtiéndose así en el primer finalista de esta edición. Sin embargo, no se libró de las críticas de los usuarios de las redes sociales, que no entendían por qué le dejaron repetir la prueba y tacharon al programa de tener un trato de favor hacia él.

No me cansaré de decirlo, o cambian el sistema de puntuar o al final no lo verá nadie,lo más lógico sería 50% "jurado" y 50% público en plató #ElDesafio10 — Domin Orozco (@domin_OJ90) March 16, 2024

Que puñetas (por ser fino) pinta el jurado, que anuncien al ganador directamente y anulen al jurado que vota segun instrucciones para que gane quién quiera la productora. #eldesafio10 — Bich O Malo (@Bich_O_Malo) March 16, 2024

Además de tener la oportunidad de repetir una prueba, que en su día, no le gustó el resultado, es que el señor Pablo Castellanos ha hecho una prueba más que los demás y por lo tanto tiene más puntos, aunque el día de la primera apnea fueran pocos,son puntos de más.#ElDesafío10 — 💙 ᗰᒍ 💙❤🏆/♬👑⚽️ (@MJSS21) March 16, 2024

Lo justo seria hacer las mismas pruebas todos. Creo que ésta es la última edición que veo #ElDesafío10 — Annnn (@AnniFields) March 15, 2024

Lo único positivo es la donación de Pablo a la causa, que bastante falta hace, por todo lo demás, es el programa con mas TONGAZO que he visto aparte de TCMS. 🥱#Eldesafio10 — CicloMitica (@MsListie) March 15, 2024

Pues nada, un nuevo programa jodido por el enchufismo.

Quitan las ganas de ver los programas, de verdad.

Lo único bueno de hoy es que el dinero va para una gran causa.

Por lo demás, ya sabemos quien quieren que gane.#ElDesafío10 — 💙 ᗰᒍ 💙❤🏆/♬👑⚽️ (@MJSS21) March 15, 2024

#ElDesafío10 no me parece justo q se le de otra oportunidad y encima gane ,así se posiciona como primer finalista. pic.twitter.com/WdhDUxHX7i — Mery (@MariaBarrigaBac) March 15, 2024

Poco justo ver en el #ElDesafio10 que un concursante pueda repetir la apnea y los demás que ?. Y con esa trampilla se colocó primero. — juancho parra (@juanchoparra) March 15, 2024

No me parece justo q gane este señor otra vez

Q era una segunda oportunidad

Siempre injusto este programa#ElDesafio10 — Anuska#5 (@5_anuska) March 15, 2024

#eldesafio10 que injusto de verdad como se nota que quiere q ganen Pablo desde q fue último — portu (@jennimayo90) March 15, 2024

Cuanto favoritismo con Marta Diaz. Y que repita la apnea Pablo Castellano otra injusticia. #ElDesafio10 — chelomas (@che_lomas) March 15, 2024

Es una vergüenza todo, vaya tongo #ElDesafío10 — DoraComentadoratv (@DComentadoratv) March 15, 2024

#ElDesafío10 esto ya huele demasiado — Raúl (@MattinezRaul) March 15, 2024

Pues nada que dejen a todos repetir pruebas, a ver que tal #ElDesafío10 — Annnn (@AnniFields) March 15, 2024