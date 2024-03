Celia Villalobos no duda en definir a Miguel Ángel Rodríguez con estos inesperados calificativos

Este sábado 31 de octubre en ‘La Sexta Xplica’ debatían, una semana más, sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a los periodistas de ‘elDiario.es’. Aunque la mayoría de los colaboradores eran muy duros con él, Celia Villalobos no dudaba en salir en su defensa.

Cabe recordar que Miguel Ángel Rodríguez llegó a amenazar con «triturar» al citado medio. E incluso señaló directamente a los periodistas que informaban sobre el supuesto fraude fiscal y falsedad documental del que acusan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La expolítica del PP y colaboradora habitual del programa de laSexta empezó reconociendo que «a mí ese lenguaje no me gusta». Sin embargo, Celia Villalobos también confesó que conoce a Rodríguez desde hace «muchísimos años», y le definía como «un magnífico profesional que de vez en cuando se encabrona demasiado, no reflexiona las cosas o cree que está hablando con una amiga y está hablando con una periodista».

Celia Villalobos defiende a Miguel Ángel Rodríguez

No obstante, la exalcaldesa de Málaga cree que eso «es un error gravísimo». «Aunque sea tu hermana la periodista, no confíes que va a mantenerse en silencio», añadía Por otro lado, Celia Villalobos también desveló que «los políticos, todos, hemos recibido en momentos críticos, complicados, hemos recibido llamadas de periodistas que te dicen que has dicho no se qué de tu periódico. Yo últimamente me meto muchísimo con ‘El País’, porque a mí me ha defraudado».

En otro orden de cosas, la exdiputada del PP también se mostró contraria a la celebración de un referéndum en Cataluña. Pero, en el caso de que finalmente se hiciera, propone que se haga a nivel nacional. Y se atreve a vaticinar lo que pasaría: «¿Sabes lo que pasaría? Que los catalanes se irían, pero no porque lo votaran ellos, sino por las votaciones del resto de españoles, porque estamos hasta las narices. El resto de España estamos hasta las narices», sentenciaba.