Carmen Borrego desafía al equipo de ‘Supervivientes’ y tiene consecuencias: «No se puede consentir»

Carmen Borrego ha superado su primera semana de convivencia en ‘Supervivientes 2024‘. Sin embargo, la concursante lo ha hecho a duras penas y es que apenas participa en las pruebas que plantea la organización del reality. Precisamente por ello, Jorge Javier no se ha cortado y le ha asestado un tremendo corte en pleno directo que ha dado mucho de lo que hablar.

Dicho encontronazo se ha vivido al comienzo de la gala cuando los concursantes se disponían a hacer una prueba por equipos. Tras la pertinente explicación de Laura Madrueño, la presentadora ha asegurado que dos concursantes del equipo de Carmen Borrego no participarían para hacer el juego lo más justo posible. Una ocasión que Carmen Borrego ha aprovechado para desmarcarse al asegurar: «No lo voy a hacer, lo he hablado con el equipo, es una prueba de equipo».

«Oye, ¡qué buena Carmen sacrificándose eh!», ha ironizado el presentador en cuanto ha escuchado a Borrego. «Claro, ya me conoces», le ha respondido ella. Por su parte, Laura Madrueño ha especificado: «El médico nos ha dicho que todos son aptos para el juego». Una intervención a la que Carmen replicaba: «No estoy enferma es que sé que no lo voy a hacer bien y por eso no juego».

Lejos de quedarse callado, Jorge Javier le ha espetado: «Te digo una cosa, ese sé que no lo voy a hacer bien es una excusa de perdedores y no es el espíritu del concurso. Vamos, es que si no, te digo una cosa, nadie querría venir a este mundo porque todos vamos a palmarla. es una batalla perdida. Venga Carmen, ¡a jugar!». «No digas eso. No quiero jugar», ha concluido la concursante.

Antes de ese choque, el presentador ha vuelto a hacer referencia al paso de la hija de María Teresa Campos por el concurso. «Carmen se estuvo tocando el mismísimo. Oye por favor, lo voy a decir ahora y continuamos con el programa. Carmen Borrego cuando venga me va a escuchar. Tiene 56 años, yo tengo 53. Tiene que dejar de fumar, tiene que ir al gimnasio y ponerse las pilas», fue el rapapolvo del presentador.

La audiencia se posiciona y carga contra Carmen Borrego: «¡Que la sancionen!»

La actitud de Carmen Borrego no solo ha generado malestar en Jorge Javier, sino que ha provocado el descontento de la audiencia. En redes son muchos los espectadores que se han mostrado opuestos a la decisión de la benjamina del clan Campos. «¿Qué es esto de que Carmen no quiera hacer la prueba así porque sí?», se preguntaba indignado un espectador. Otros se han mostrado más tajantes e incluso han demandado: «¡Que la sancionen!». «Es un insulto para la audiencia», ha publicado otro seguidor del reality.

¿Qué es esto de que Carmen no quiera hacer la prueba así porque sí? Una cosa es no estar en condiciones físicas por salud y otra negarse porque sí. Eso no se le puede consentir. #SVGala2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 14, 2024

Carmen va a hacer alguna prueba? No puede no hacer un juego porque no le da la gana. Por lo menos que la sancionen #SVGala2 — chas (@chaspi376) March 14, 2024

Chelo García Cortés con 10 años más hacia todas las pruebas.

Y Mila Ximénez también#SVGala2 — Yoda. 🏳️‍🌈 (@gala_yoda) March 14, 2024

Lo de Carmen Borrego es un insulto para la audiencia. A la calle ya.#SVGala2 — Virginia Pacheco 🇪🇸 (@Virginia_PC) March 14, 2024

La dirección del programa deberían tomar medidas ya de una vez a la gente que se niegue a jugar,están cobrando un pastizal por semana,para que???#SVGala2 — Cobiqueño (@CoBO_005) March 14, 2024

Pero esta señora a que ha ido a Supervivientes? #SVGala2 — Velivera (@VELI5VERA) March 14, 2024