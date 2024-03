Borjamina señala lo que muchos de ‘Bailando con las Estrellas’ con Bruno y alza así la voz

Borjamina se ha sumado a las críticas de su hermano Raúl Santamaría hacia ‘Bailando con las Estrellas’ por lo que ocurrió con Bruno Vila en la semifinal del concurso de baile de Telecinco. Una noche más, su amigo y compañero de ‘Reacción en cadena’ fue humillado por el jurado.

Especialmente por Julia Gómez Cora, que, para reseñar el bajo nivel del joven respecto a resto de finalistas, verbalizó una argumentación que levantó grandes ampollas: «Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en este concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar».

Estas palabras, el desdén con el que le trató y el 1 que le otorgó como calificación, provocaron una avalancha de críticas de los espectadores de ‘Bailando con las Estrellas‘, que llegaron a pedir masivamente su despido y medidas por parte de la organización ante semejante humillación televisada. Entre las incuantificables reacciones que suscitó ese momento, se encontró la de Borjamina.

El líder de Mozos de Arousa no se cortó en la pasada gala del talent show por el «machaque» del jurado a Bruno Vila y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Lo ha hecho celebrando que su amigo pasara a la final a pesar de todo y alegrándose también de no haber visto la semifinal. «Me alegro de que Bruno haya pasado a la final y, por lo que leo, también de no haber podido ver», ha escrito el de Vilagarcía de Arousa.

Una breve pero lapidaria publicación con la que Borjamina sentencia lo que se permitió anoche en ‘Bailando con las Estrellas’ y con la que, además, representa a muchos espectadores, pues había una corriente mayoritaria que señalaba que era muy desagradable un nivel de agresividad hacia Bruno que invitaba a apagar la emisión del formato.

Me alegro de que Bruno haya pasado a la final y, por lo que leo, también de no haber podido ver #BailandoConLasEstrellas12 pic.twitter.com/UHQmA8rcrD — Borjamina (@Borjamina) March 31, 2024

«De ser unos chicos que me parecíais majos que no tengáis autocrítica ninguna y se os haya subido la fama a la cabeza tan rápido. Debían haceros lo mismo en el otro programa, todo más fácil al otro grupo y que perdierais. ¿Sería injusto no?», le ha respondido un seguidor crítico. «¿La mecánica del programa es injusta? Sí. Pero yo apoyo a mi amigo. Él no tiene culpa de nada y no merece esas formas», ha replicado él, poniendo la lupa en la humillación sistémica hacia su paisano.

¿La mecánica del programa es injusta? Sí. Pero yo apoyo a mi amigo. Él no tiene culpa de nada y no merece esas formas. — Borjamina (@Borjamina) March 31, 2024

Antes, su hermano Raúl fue mucho más expeditivo y duro contra Julia y Gorka por el punto y por sus destructivos comentarios a la hora de valorar: «Es lamentable tener que hacer pasar por un momento así a cualquier persona por un momento de gloria. Gorka y Julia parece mentira que os consideréis ‘profesionales’. Dar 1 está claro que es ir a por una persona. Se hacen llamar ‘profesionales’ y no valoran el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Cosas así son las que hacen que mucha gente abandone lo que le gusta por criticas y comentarios como estos», publicó sin rodeos.