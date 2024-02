Nuria Marín pronuncia lo que hay tras su despido en ‘Socialité’ y menta a Carlota Corredera

Se van a cumplir dos meses desde que Nuria Marín dijo adiós de forma definitiva a Mediaset. Tras su salida de ‘Socialité’ junto a María Patiño, la presentadora continúa ahora su trayectoria televisiva en ‘TV3’. Y si bien es cierto que la periodista comenzó su aventura en la televisión catalana meses antes de su fin en Telecinco, no se había pronunciado hasta ahora sobre su despido. La comunicadora ha roto por fin su silencio y ha hablado también de lo sucedido con Carlota Corredera.

La periodista del corazón está más ocupada que nunca. Está al frente de ‘Love cost’, un nuevo dating show estrenado en ‘3Cat’ y aparece semanalmente en ‘Està passant’ de ‘TV3’. Además, triunfa con sus proyectos personales como el podcast ‘Puro Salseo’ y su cuenta de Tik Tok ‘Royal Salseo’. Y aprovechando la publicación de su primer libro ‘Soy Afrodita’, la comunicadora se ha sincerado con Informalia sobre cómo fue su salida de Mediaset.

La presentadora aseguró también que está «muy feliz» de haber publicado su primera novela. «Solo necesitaba el empujón y que alguien creyera en mí», explicó la periodista sobre el largo camino hasta la publicación. Pero no dudó en pronunciarse sobre su despido. «Yo ya me veía venir que esto pasaría», apuntó Nuria Marín antes de revelar lo que verdaderamente ocurrió.

Nuria Marín habla alto y claro sobre su fin en Mediaset

Nuria Marín dice adiós a ‘Socialité’.

«Lo que tenía claro es que lo que estaba pasando no es porque yo fuera mala profesional. Yo soy buena, muy buena profesional», sentencia la antigua presentadora de ‘Socialité’. Y es que al parecer, la catalana habría visto con antelación que la salida de ella y Patiño del formato estaba a la vuelta de la esquina. «Era por otras razones que están ahí», añadió Marín.

«Son razones que tendrán esos jefes pero yo tenía que mirar por mí, por mi valía y seguir trabajando porque hay mucha gente que quiere trabajar conmigo porque soy buena en mi trabajo, y es lo que cuenta al final», añade Nuria Marín, que ya se encontraba en ‘TV3’ cuando fue despedida del programa de Telecinco. «Lo que hice fue soltar para poder coger», apunta la periodista.

Sobre sí se precipitó a otros proyectos al ver que su fin en ‘Socialité’ era próximo, la periodista es muy clara. «Yo ya estaba en la tele catalana antes de que pasara todo esto porque a mí me ficharon en verano. Entonces, cuando prescinden de nosotros, yo ya estaba trabajando en TV3», recalca la comunicadora.

La antigua compañera de Nando Escribano en ‘Cazamariposas’ nombró entonces a Carlota Corredera como ejemplo de esta situación. «Es una valiente, una luchadora y Carlota no se amedrenta ante el sistema que a veces preferiría que estuviésemos calladas. Quieren hacernos sentir pequeños para que no nos atrevamos a luchar por aquello en lo que creemos. Y ella no se ha querido callar y yo la admiro muchísimo», remató Nuria Marín.