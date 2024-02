Le preguntan al actor Pedro Casablanc por Nebulossa y su respuesta es incontestable

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024, convirtiéndose en nuestros representantes en Eurovisión, ha generado un sinfín de reacciones en todos los ámbitos: redes sociales, prensa, televisión, política y también en el mundo de la interpretación. Es el caso del actor Pedro Manuel Ortiz Domínguez, artísticamente conocido como Pedro Casablanc.

Lo cierto es que el triunfo de esta propuesta ha generado una formidable división en los seguidores del Benidorm Fest 2024. Aunque existe una corriente muy fuerte que defiende que un himno reivindicativo y transgresor como ‘Zorra’ vaya a Eurovisión, hay otro engrosado sector que cuestiona este resultado y considera que es una candidatura inapropiada por contener una palabra insultante y que es nada competitiva para disputarnos un buen puesto en el certamen europeo.

Y entre las miles de reacciones que está suscitando toda esta polémica tras el final del concurso de RTVE, la prensa ha buscado la de actores como Pedro Casablanc, uno de los protagonistas de ‘Los Farad’ en la plataforma Amazon Prime Video, su proyecto de ficción más reciente.

Pues bien, ante la pregunta de los reporteros de Europa Press, el también intérprete de series como ‘Los hombres de paco’, ‘Hospital Central’ o ‘Mar de plástico’ no ha podido ser más contundente y cortante. «Ni la he oído, ni me interesa, ni me importa«, ha sentenciado ante los micros, mostrando así su desdén con ‘Zorra’. Una candidatura que para él es absolutamente irrelevante a tenor de sus palabras.